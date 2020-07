Ryzen 7 Pro 4750G otestován vyrovná se i modelu 3700

Ryzen 7 Pro 4750G se nyní ukázal v testech Geekbench, kde je možné jej srovnat s modelem Ryzen 7 PRO 3700 a vypadá to, že půjde o velice vyrovnané soupeře. Výkon jednoho vlákna je v podstatě stejný a ve vícevláknových testech vede Ryzen 7 o cca 100 bodů, což při celkovém skóre 8331 bodů není zase tak moc. Pokud ale jde o Ryzen 7 3700X , ten už je ve vícevláknových testech o cca 10 procent rychlejší.

Rozepsané specifikace pak ukazují na hlavní rozdíl mezi oběma produkty, a sice na čtvrtinovou L3 cache Renoiru, jenž ale na rozdíl od Matisse není složen ze dvou čipů, což má svůj vliv na latence. Jistě tak bude dalekosáhle rozebírat, jaký vliv na výkon a v jakých testech či zátěži může tento hlavní rozdíl mít a to nám pak snad pomůže se rozhodnout v tom, co si pořídíme.

Ostatně mít v PC APU může být výhoda i v případě, kdy stejně chceme využít samostatnou grafiku. Ta může selhat, anebo dělat problémy a vždy se v případě nevyzpytatelných PC hodí mít po ruce zálohu, kterou lze použít buď jako nouzové řešení, anebo pro ověření toho, že hlavní používaná komponenta je skutečně zdrojem problémů.

Pak už bude zbývat jediné, a sice zjistit, jaké ceny v případě nových APU firma AMD nasadí. Ta dosud v případě generace Ryzen nabízela maximálně jen 4jádrová APU a nyní tu budou nově 8jádrová, takže minulé řady nám toho moc neřeknou. APU řady Ryzen 3000 končí na ceně 150 USD, čili jsou mnohem dražší než 4jádrová CPU Ryzen 3000 (100 a 120 USD), ale to samo o sobě nic neznamená. Nelze ale očekávat, že by AMD nová osmijádrová APU nabízelo za cenu, která by byla ve srovnání s výkonnostně srovnatelnými CPU výrazně nižší.

Zdroj: Tum Apisak via Twitter

