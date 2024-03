Ryzen 9 7950X je dobrým CPU pro těžbu kryptoměn, může za to podpora AVX-512

Pokud si ještě vzpomínáte na kryptoměnovou horečku před pár lety, tak něco takového nás možná opět čeká. Zatímco Bitcoin se už na standardním hardwaru, který máme doma, moc dobře těžit nedá, a Ethereum přešlo na Proof of Stake, stále tu jsou kryptoměny rostoucí na ceně, které lze těžit pomocí GPU nebo dokonce i CPU. Existují totiž kryptoměny, které je možné dobře těžit s procesory, jež podporují instrukce AVX-512. Jednou z nich je např. Qubic, není ale zdaleka jediná. A tady nastává trochu problém. Tedy jak pro koho.



Intel se zbavil podpory těchto instrukcí u procesorů Alder Lake, což už je doba dávno minulá, a nyní ji má jen u serverových Xeonů. AMD naproti tomu instrukce AVX-512 podporuje od Ryzenů 7000 s architekturou Zen 4 a bude ji podporovat i u Zen 5. Procesor jako Ryzen 9 7950X se tak může stát oblíbeným procesorem pro těžbu některých kryptoměn, které profitují z výše zmíněného setu instrukcí. Podle kalkulačky zisků např. těžba kryptoměny QBIC na procesoru AMD Ryzen 9 7950X vynese 3,54 USD denně, se 170W spotřebou a cenou elektřiny 6 Kč za kWh by výsledný zisk činil 2,48 USD za den (57 Kč). Milionáři se nestanete, ale cenu procesoru by to touto rychlostí zaplatilo za 8 měsíců za předpokladu, že hodnota už nevzroste (ale ani nespadne) a že dokážete konvertovat kryptoměny na reálné peníze.

Dobře víme, že Ryzeny jsou schopné dodávat velmi dobrý výkon i při výrazně nižších spotřebách (snížené TDP), nicméně se nedá čekat, že by se v takovém případě výsledný zisk příliš změnil. Snížila-li by se TDP ze 170 W na 65 W, náklady na elektřinu by klesly z 1,06 na 0,41 USD, což je 0,65 USD k dobru. Je ale otázkou, nakolik by klesly příjmy z oněch 3,54 USD. Aby se snížení TDP vyplatilo, musely by být příjmy vyšší než 2,89 USD, tedy by výkon nemohl spadnout o více než o cca 18 %. Další kryptoměny jako BBC, ZEPH, GPRX, QRL, FSC nebo RTC jsou na 7950X také ziskové, ale tam se už bavíme o nízkých částkách jako 0,3-0,5 USD denně. Jak by si vedly procesory s velkou 3D V-Cache, bohužel nevíme.



Na americkém trhu už lze pozorovat zvýšený zájem o procesory Ryzen 7000 (a ty nejvýkonnější zejména), místy už nejsou dostupné, takže nám tu možná opět vzniká další čipová krize. Zda to dorazí i k nám a zda se bude cena zvyšovat stejně jako u poslední čipové krize, to zatím těžké odhadovat. Je současně možné, že po nových procesorech Zen 5 bude vysoká poptávka zejména ze strany těžařů, což může (ale nemusí) znovu zapříčinit scalping i vysokou cenu cenu v obchodech a špatnou dostupnost. Myslíte, že se tak stane?