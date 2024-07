Ryzen 9 9950X v Cinebench otestován od 40 do 309 W, Intel poráží při 50-60% spotřebě

V posledních týdnech jsme tu měli spoustu různých testů procesoru AMD Ryzen 9 9950X. Jde o nový 16jádrový procesor od AMD s architekturou Zen 5. Spousta testů se týká škálování výkonu se změnou jeho spotřeby a nejinak je tomu i zde. Testem byl benchmark Cinebench R23 v jeho vícevláknové verzi a autor zde vyzkoušel nastavit spotřeby PPT (tedy max. spotřeby) od 40 W až po stav bez omezení, který vyústil ve spotřebu 309 W. To není rozhodně málo, ale na druhou stranu se za to procesor odvděčil velmi vysokým výkonem. A jak to vlastně celé dopadlo?

Stejně jako minule, i dnes tu budou dva grafy. Na tom prvním vidíte výkon v závislosti na spotřebě. Vztah není lineární a jak jde vidět, s dalším růstem spotřeby (když na grafu jdete více vpravo), už výkon postupně přestává růst (oranžová čára už nejde moc nahoru). Na druhou stranu na levé straně grafu vidíte, že když půjdete se spotřebou příliš dolů (na 40 W), oranžová linie reprezentující výkon výrazně klesne. Tzn. není dobré jít se spotřebou ani moc nahoru (oranžová čára už moc neroste), ale ani moc dolů (oranžová čára strašně rychle klesá). Vidíme tu docela rychlý růst mezi 60 až 160 W, pak už oranžová čára roste pomalu.



Modrá čára na grafu ukazuje počet bodů na watt. Procesor je tak nejefektivnější při 60W PPT, kdy má 400 bodů na watt. Pak už to klesá a např. při práci bez omezení spotřeby je tento poměr jen 155 bodů na watt. To není ani 40% efektivita vůči maximu. Zde ještě podotkněme, že ve výchozím stavu je procesor nastaven na 230W PPT (ta přináší 200 bodů na watt). Je tedy vidět, že se snižováním TDP a PPT tak procesor sice poběží pomaleji, ale efektivněji. Jakmile ale podlezete 60 W, efektivita začne naopak klesat. Jistě si ale nekupujete 16jádrový procesor proto, abyste ho provozovali na 60 W. Co je ale tím ideálem?

Tady je to ještě jednou, z opačného pohledu. Je vidět, jak spotřeba (oranžová čára) postupně roste stále strměji a strměji. Čím větší výkon budete chtít, tím rychleji pak bude růst spotřeba. Na modré čáře je pak vidět efektivita, tedy počet wattů na 1000 bodů v benchmarku. Logicky je to nejnižší při 60 W (to jsme viděli už v minulém grafu), kde to je jen 2,5 W. Když se ale podíváte na tvar této křivky, je vidět, že víceméně lineárně roste do 160W PPT, pak ale nabere podstatně strmější směr. To šlo vidět i na prvním grafu, kde jsme viděli růst výkon poměrně rychle do 160 W, pak už to bylo docela pomalé. 60W spotřeba (26 % maxima) je tak sice nejefektivnější, ale to obětujete 48 % výkonu, což je hodně. Asi takové ideální místo, kde máme nejlepší poměr mezi výkonem a efektivitou (ne spotřebou, ale efektivitou), je oněch 160 W. Procesor tam sice není nejefektivnější, ale stále je to podstatně lepší než na standardní 230W PPT. Má o 30 % nižší spotřebu, ale výkon je nižší jen o 8 %.

Nemělo by chybět ani srovnání s Intelem. Když vezmeme neomezené procesory (lépe řečeno neomezené 309W AMD a 320W Intel na Extreme profilu), pak AMD vítězí nad 14900KS o 12,5 %. Pokud se podíváme na 253W verze, má AMD pěkný 13,6% náskok.

Také se můžeme podívat na 320W Intel a jakou spotřebu k tomu potřebuje AMD. Dle grafu je to někde mezi 160 a 180 W, vypadá to někde na 165 W. To je proti Intelu v podstatě poloviční spotřeba (-48 %). Pokud bychom se podívali na 253W Intel Core i9-14900KS, tak AMD Ryzen 9 9950X na stejný výkon potřebuje jen něco okolo 150-155 W (-40 %).