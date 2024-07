Ryzen 9000 přijde později, AMD je svolává kvůli možným problémům s kvalitou

Všichni netrpělivě čekáme na procesory AMD Ryzen 9000 (Granite Ridge) s architekturou Zen 5. Tyto desktopové novinky se měly začít prodávat od 31. července, nicméně se tak nestane. Společnost jejich uvedení na trh totiž odkládá o 1-2 týdny kvůli tomu, že všechny kusy nemusí plně splňovat kvalitativní požadavky. Problém měl být v procesu testujícím pouzdření procesorů, kvůli čemuž se do prodejních kanálů mohly dostat i kusy, které by mohly být vadné. Přesná povaha problému je ale neznámá. AMD tak nyní svolává všechny procesory Ryzen 9000, nahradí je novými, a svolané procesory projdou ještě jednou [nyní už korektním] testem. Budou-li bezvadné, vrátí se do prodeje. V samotném návrhu procesorů tak žádná chyba není. Jak velké procento čipů se dostalo ven a kvůli případně neodhalené chybě nemělo, nevíme.

Cílem pochopitelně je, aby se k zákazníkům nedostal žádný špatně otestovaný [a případně vadný] procesor. Každopádně si celá akce vyžádá několik dní navíc a AMD tak ohlásilo, že se zahájení prodeje nových Ryzenů 9000 o trochu pozdrží. Slabší Ryzeny 5 9600X a 7 9700X budou prodávány od 8. srpna, Ryzeny 9 9900X a 9950X se pak začnou prodávat o týden později, 15. srpna. Jde o další mírné zdržení u architektury Zen 5, neboť o dva týdny už byly v minulosti posunuty i mobilní Ryzeny AI 300. Ty měly jít do prodeje už v polovině července, nyní jsou plánovány na jeho konec. Tento problém desktopových Ryzenů 9000 se jich ale netýká.