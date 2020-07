Ryzen Threadripper PRO 3995WX spatřen, přijde platforma WRX80?

AMD si tak dle serveru Chiphell, na němž se objevila vcelku přesvědčivá fotografie procesoru Threadripper PRO 3995WX, chystá nové modely vícejádrových Zen 2 pro pracovní stanice. Byly by to vůbec první Threadrippery řady PRO, v jejichž případě se předpokládá využití odlišné platformy než u původních Threadripperů 3. generace, a to s deskami vybavenými sadou WRX80. Krom příslušných bezpečnostních či jiných funkcí navíc by se pak dalo očekávat, že oproti TRX40 nám WRX80 nabídne osmikanálový přístup do pamětí. To je ostatně pouze otázka toho, aby AMD v I/O čipu odemklo zbývající čtyři kanály, či prostě aby v tomto ohledu nabídlo to samé, co mají i dnešní EPYC "Rome".

Ryzen Threadripper PRO 3995WX by ale neměl být jediný nový model řady PRO, dle HXL půjde rovnou o tři modely Threadripper PRO 39xxWX , takže by se dalo očekávat, že to bude 64jádrový 3995WX a pak i 32 a 24 jádrové verze. Na to si ale musíme počkat, ostatně AMD má možnost nabídnout v podstatě jakékoliv díky možnostem, které mu dávají čiplety. Nicméně dle označení výše uvedeného modelu by to měly být logicky modely Ryzen Threadripper PRO 3975WX a Ryzen Threadripper 3965WX.

AMD si tak evidentně chystá aktualizace všech svých desktopových řad v různých podobách. Především očekáváme Ryzen 4000 v podobě APU Renoir, od včerejšího dne jsou pak na trhu nové procesory Ryzen 3000 XT a pak to budou snad i Threadripper PRO.

Threadripper PRO bychom mohli brát také jako jistou formu oživení 3. generace, zvláště pak s přispěním případného nového čipsetu, ostatně o WRX80 neslyšíme poprvé. Dříve se mluvilo dokonce o třech, a to TRX40, TRX80 a WRX80, z nichž nakonec dorazil pouze ten první. Příslušné procesory by pak měly podporovat snad i Secure Memory Encryption, kterou najdeme v procesorech Ryzen PRO a možná získají i o trošku vyšší takty, přeci jen dnešní verze nabízí maximálně 4,5 GHz a tuto frekvenci by AMD jistě zvládlo ještě popohnat o 100 či 200 MHz. Dále se ještě může změnit nabídka I/O, ostatně procesory EPYC nemají "pouze" 64 linek PCIe 4.0 a také nabízí až osm 10GbE rozhraní.

Dle VideoCardz se pravdu snad dozvíme už příští týden 14. července, kdy má AMD nové procesory Ryzen Threadripper PRO vypustit na trh, respektive "mohlo by".

