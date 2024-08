Ryzeny 9000X3D s 3D V-Cache možná naberou zpoždění do roku 2025

Nejnovější procesory AMD Ryzen 9000 svým výkonem příliš nepřesvědčily. Mají sice výrazně lepší efektivitu, ale mnoho lidí očekávalo o něco větší posun ve výkonu. Nejmenší nárůst byl ve hrách, kde se zdaleka nepřiblížily předchozí generaci herních procesorů Ryzen 7000X3D. Čekalo se, že nová architektura by mohla nové "neherní" procesory Ryzen 9000 posunout zhruba na úroveň předchozích "herních" Ryzenů 7000X3D. Tak se nestalo, tudíž o to větší očekávání směřují k nové generaci herních modelů Ryzen 9000X3D. Ty byly dosud (neoficiálně) očekávány ještě v letošním roce, pravděpodobně v říjnu. Nové zákulisní (ale nejen takové) informace ale naznačují, že bychom s tímto obdobím neměli zas až tak moc počítat. I když stále není vyloučeno, že k představení těchto modelů v říjnu opravdu dojde, dostává se do hry i pozdější varianta.

Spekuluje se, že by uvedení novinek mohlo být odsunuto až na počátek příštího roku, tedy první týden ledna 2025, konkrétně na veletrh CES 2025. Toto nastínil známý leaker HXL na sociální síti X, trochu si přisadil i Asus, který na svých stránkách pohovořil o podpoře těchto procesorů na nových základních deskách s chipsetem X870E a X870 (čímž nastínil dřívější uvedení), načež toto stáhl, čímž naopak způsobil nárůst otázek o tom, zda je uvedení skutečně tak blízko za dveřmi nebo nikoli (na druhou stranu není nic divného na tom, že se stáhne informace o zatím nepředstavených produktech, což nemusí mít vůbec žádnou souvislost s termínem představení). Nejsme tedy prozatím o vůbec nic chytřejší, nicméně pokud se nových Ryzenů 9000X3D nedočkáme v říjnu, jak jsme dosud předpokládali, neměli bychom se asi moc divit.