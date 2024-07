Ryzeny 9000X3D s 3D V-Cache přinesou plnou podporu pro přetaktování

AMD má za sebou už dvě generace procesorů Ryzen X3D vybavených 3D V-Cache, což významně navyšuje kapacitu L3 cache. Ukázalo se, že toto vylepšení se projevuje především v počítačových hrách, což např. z procesoru Ryzen 7 7800X3D udělalo náramně populární procesor, ačkoli jeho cena ve srovnání s modely bez 3D V-Cache není zrovna malá. Už první takový model Ryzen 7 5800X3D ale ukázal i jistá omezení tohoto řešení. Procesory měly nižší maximální takt a jejich schopnosti taktování byly omezené, lépe řečeno, vyjma funkce Precision Boost 2 v podstatě nulové. U druhé generace Ryzenů 7000X3D si AMD věřilo trochu více a přidalo několik základních funkcí pro přetaktování. Tyto modely tak dostaly podporu pro Precision Boost Overdrive, Curve Optimizer i AMD EXPO.

Nejnovější generace Ryzen 9000X3D postavená na architektuře Zen 5 by v tomto měla jít ještě dál a vedle PBO a CO nabídnout plnou nabídku přetaktovávacích schopností pro tyto procesory. Otázkou pochopitelně je, nakolik bude overclocking závislý na schopnostech těchto přídavných pamětí, příp. jaká omezení nastavení tu AMD přinese v zájmu bezpečnosti a ochrany paměti. Zatímco standardní Ryzeny 9000 by se měly dostat na trh na konci července (a Ryzeny AI 300 údajně měly být posunuty až ke konci tohoto měsíce), Ryzeny 9000X3D jsou prozatím očekávány spíše ke konci září, tedy za zhruba čtvrt roku, měly by ale mít náskok před Intelem, jehož Arrow Lake se očekává až v říjnu.