S poklesem ceny Bitcoinu klesla o 36 % i spotřeba elektřiny pro jeho těžbu

University of Cambridge zveřejňuje graf odhadu spotřeby elektrické energie pro těžbu kryptoměny Bitcoin. Na něm je patrné, že se spotřeba elektrické energie poslední dobou výrazně snižuje s tím, jak se snižuje i hodnota Bitcoinu. Ta je teď velmi blízko hranice 20000 USD a v posledních 4 dnech má tendenci spíše padat (v sobotu byla 21500 USD). Asi moc nepřekvapí, že se tak těžba stává méně ziskovou, pokud je vůbec zisková. Ceny elektřiny obecně stoupají, naopak cena Bitcoinu je proti historickým maximům na méně než třetině, pro mnohé se stává nerentabilní a těžbu vzdávají (zejména očekávají-li, že hodnota Bitcoinu v budoucnu neporoste).



Podle University of Cambridge byla největší spotřeba při těžbě 10. května 2021, tehdy šlo o průměrný odběr 16,09 GW. Nyní se předpokládá 10,31 GW, což je 36% propad. Vypadá to, že to vzdali zejména těžaři se slabšími a méně efektivními stroji, neboť hashrate spadl mírněji, proti rekordu o 14 %. Jistě se ale najdou i tací, kteří naopak využijí období nižšího hashrate pro snazší těžbu s vidinou toho, že se to zaplatí později, až cena Bitcoinu (snad) vzroste. Výše uvedená čísla jsou pochopitelně odhady a studie předpokládá, že nynější odběr je někde mezi 5,74 a 17,99 GW, oněch 10,31 GW je pak nejpravděpodobnější odhad.

Když si to spočítáme, vychází to i po tomto výrazném pádu na roční odběr 90,34 TWh, což překračuje spotřebu celé ČR. Pokud bychom to měli přepočítat na osobní elektromobily, pak by to bylo zhruba 30 milionů vozů (tedy osobní vozový park 5 ČR).