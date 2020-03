S.T.A.L.K.E.R. se vrací, bude další díl

S.T.A.L.K.E.R. (Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers and Robbers) měl původně tři díly, které přišly na trh krátce po sobě v letech 2007, 2008 a 2009. Byly to Shadow of Chernobyl, Clear Sky a Call of Pripyat, které ale v podstatě můžeme brát jako jeden velký celek, na nějž bude navazovat S.T.A.L.K.E.R. 2.

Nutno poznamenat, že S.T.A.L.K.E.R. 2 už byl ohlášen, a to už v roce 2010 a slíben na rok 2012, k čemuž pochopitelně nikdy nedošlo. Studio GSC Game World vývoj této hry přerušilo a poté zrušilo a nyní se z oficiálních zdrojů dozvídáme, že vývoj přesto pokračoval dál, neboť hra byla slíbena na příští rok. Na to alespoň ukazuje text "S.T.A.L.K.E.R.2 2.0.2.1", který je vcelku jasný.

Můžeme doufat, že hra už je opravdu v tak pokročilém stádiu vývoje, že vypuštění v příštím roce je reálné. Ostatně informace o vývoji prosákly i v roce 2018 a mluvily o využití Unreal Engine 4 (původně vývojáři hodlali využít vlastní engine). To se nyní potvrdilo, protože logo Unreal Enginu najdeme v přiloženém snímku a pak tu máme i vyjádření vývojářů.

V něm slibují, že další "kapitola ságy S.T.A.L.K.E.R." bude dosud jejich neambicióznější hra, která dostojí své legendě. Zatím nám dávají k dispozici jen jeden snímek, který ukazuje zátiší s rozpadajícími se vraky aut v lese a anomálii. Ještě v tomto roce se ale dozvíme více o tom, co bude S.T.A.L.K.E.R. 2 představovat.

