Sabrent se snaží dostat PCIe 5 SSD Rocket X5 na 14000 MB/s

Sotva se začala stávat standardem SSD se sběrnicí PCIe Gen 4, už tu máme nové rozhraní PCIe Gen 5, které by mělo teoretický limit rozhraní posunout opět na dvojnásobek. První SSD, která toto rozhraní podporují, se už dostala k 10000 MB/s, nicméně společnost Sabrent by se u svých SSD Rocket X5 chtěla dostat podstatně blíže k limitům zvoleného rozhraní. Jako cíl si vytyčila dosažení 14000 MB/s.

Spolupracuje se společností Phison, která vyvíjí řadiče pro tato zařízení a prozatím se firmám s těmito SSD povedlo překonat 12000 MB/s. Konkrétně to u sekvenčního čtení bylo necelých 12399 MB/s, u zápisu to pak bylo necelých 11845 MB/s. Jak vidíme, z “tradičních” 10 GB/s k zamýšleným 14 GB/s je ještě kus cesty a jsou zhruba v polovině. Sabrent se nechal slyšet, že je limituje stav současných technologií, ale věří, že se to později povede překonat.