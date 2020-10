SAE plánují v roce 2024 vyslat svůj lander na Měsíc

Spojené arabské emiráty se pustily do projektu, který by měl na Měsíc dopravit nepilotovaný přistávací modul, jenž má být vyvíjen inženýry ze SAE. Viceprezident SAE a emír Dubaje Muhammad bin Rášid Ál Maktúm na svém twitterovém účtu sdělil, že lander má zahájit svou misi do roku 2024.

Sonda přistane na povrchu Měsíce a bude se pohybovat v oblastech, které ještě nebyly prozkoumány v rámci misí s astronauty. Momentálně ještě není známo, kterých lokalit se to přesně bude týkat a kým bude lunární lander vynesen do vesmíru. Sonda pro průzkum Měsíce by měla být vybavena dvěma kamerami s vysokým rozlišením, termální kamerou, mikroskopickou kamerou a dalšími potřebnými zařízeními.

Pokud by se mise s přibližně desetikilogramovým roverem úspěšně povedla, stanou se Spojené arabské emiráty po USA, bývalém Sovětském svazu a Číně čtvrtou zemí, které se povedlo přistát na Měsíci. Neúspěšně se sondu na Měsíc pokusily vyslat i některé další země, jako je Izrael nebo Indie.