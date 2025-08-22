Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Samsung 9100 Pro nyní jako až 8TB SSD s PCIe 5.0 a vysokou cenou

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Samsung 9100 Pro nyní jako až 8TB SSD s PCIe 5.0 a vysokou cenou
Samsung už nějakou dobu nabízí svou vlajkovou loď v SSD, řadu 9100 Pro. Ta nyní přichází v nejvyšší kapacitě 8 TB, což by mělo stačit na zhruba 80 moderních her. 
Při svém uvedení byla SSD Samsung 9100 Pro k dispozici jako 1TB, 2TB a 4TB verze. Samsung ohlásil, že se později objeví i 8TB varianta, a tak se nyní i děje. Jde o SSD kompatibilní s PCIe 5.0 x4, podporují protokol NVMe 2.0 a jsou ve formátu M.2 2280. Zatímco však 1TB-4TB verze mají tloušťku 2,38mm, 8TB verze má 3,88mm. Využívají vlastních paměťových čipů Samsung V-NAND TLC i vlastního řadiče. Vyrovnávací buffer má kapacitu 8GB a je založen na pamětech LPDDR4X. 8TB kapacita by měla vystačit na uložení cca 80 moderních her s průměrnou velikostí 90 GB. 
 
Pokud jde o přenosové rychlosti, ty by měly být shodné se 4TB verzí, Samsung ale stále nevylučuje mírné změny. Sekvenční čtení tak má dosahovat 14.800 MB/s, sekvenční zápis 13.400 MB/s. Náhodné čtení se může chlubit hodnotou 2.200K IOPS, náhodný zápis je na tom ještě o něco lépe s 2.600K IOPS. Hodnoty spotřeb ale stále nejsou k dispozici, menší 4TB verze má např. 9,0 W u čtení a 8,2 W u zápisu. Nové 8TB SSD má životnost 4800 TBW, tedy na 600 přepisů. Záruka je 5letá. Podporovány jsou technologie TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, a pokud jde o šifrování, máme tu AES 256-bit, TCG/Opal v2.0 a IEEE1667. 
 
Je ale asi jasné, že nepůjde o levnou legraci. Např. 4TB verze má cenovku stanovenou na 549 USD a u nás je k mání za 12 tisíc Kč včetně DPH. 8TB verze má stát 999 USD, což nás dostává k pravděpodobné koncové české ceně okolo 22 tisíc Kč s DPH. Verze s heatsinkem má být za 1019 USD, takže to se dostáváme skoro na 22,5 tisíc Kč. 
 

