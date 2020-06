Samsung 980 PRO s PCIe 4.0 a 6,5 GB/s přijde za pár týdnů

Společnostuž před téměř půl rokem ukázala své nové SSD diskyvyužívající velmi rychlého rozhraní PCIe 4.0. Šlo však jen o první kusy a na prodej si musíme stále ještě počkat. Nyní to ale vypadá, že se čekání chýlí ke konci. Známý a poměrně spolehlivý leaker Ice universe totiž na svém účtu na Twitteru informoval o tom, že se má nový model představit ve finální verzi během následujících dvou měsíců. Jde tedy už jen o několikatýdenní záležitost, tedy někdy do poloviny srpna.

Pro připomenutí by bylo dobré zmínit, že Samsung nám slibuje přenosové rychlosti s hodnotami 6,5 GB/s u čtení a 5 GB/s u zápisu. To jsou téměř dvojnásobky toho, co zvládá dnešní 970 PRO s 3,5 GB/s, resp. 2,7 GB/s. Pokud jde o kapacity, tam se prozatím hovoří o modelech s 250 GB, 500 GB a 1 TB. Připomeňme ještě, že v těchto dnech Samsung zaujal také dalším SSD z úplně opačného konce nabídky. Samsung 870 QVO totiž naopak přineslo standardní rozhraní SATA 6Gb/s a obrovskou kapacitu 8 TB. Šlo ale o předčasný únik.