Samsung 980 PRO se chystá na trh ve třech verzích, bude MLC?

Samsung 980 PRO tak prošly skrz korejské regulační orgány a brzy by se měly dostat na trh. Zákazníci by jistě ocenili, kdyby výrobce zůstal u pamětí typu MLC, které zapisují pouze dva bity do buňky. Ještě lepší by pochopitelně byly paměti SLC zapisující jen jeden bit do jedné buňky, ale o nich už nemůžeme v souvislosti s touto řadou uvažovat a můžeme být rádi za ponechání technologie MLC.

Dozvídáme se také, že na trh přijdou tři modely, a to výše zobrazený 1TB (MZ-V8P1T0), dále 500GB model (MZ-V8P500) a nakonec 250GB model (MZ-V8P250). To samo o sobě napovídá, že skutečně půjde o SSD s buňkami MLC, neboť verze s TLC by už pravděpodobně nabídly i 2TB verzi.

Jako novinka je tu rozhraní PCIe 4.0 x4 pro nejnovější sestavy, přičemž zákazníci se mohou těšit na rychlost sekvenčního čtení až 6500 MB/s a zápis až 5000 MB/s. Tato SSD tak budou orientována především na vysoký výkon za ještě rozumnou cenu, takže půjde o ideální volbu pro pracovní stanice, jejichž majitel ocení i rychlý zápis.

Nicméně si budeme muset počkat až na podrobné testy, abychom viděli, jak na tom budou nové Samsungy 980 PRO s dlouhodobě udržitelným výkonem a jak to v jejich případě bude třeba s SLC cache. Tu totiž předchozí, respektive stále aktuální SSD Samsung 970 PRO nevyužívají, ovšem na druhou stranu také dosahují propustnosti maximálně 3500 MB/s a je otázka, zda MLC paměti budou na zvýšenou propustnost nových SSD při zápisu samy o sobě stačit.

To se ale dozvíme někdy později. Očekává se, že Samsung 980 PRO nastoupí na trh někdy během třetího kvartálu, který začíná zítra.

