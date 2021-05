Samsung by měl opět vystřídat Intel na pozici největšího světového výrobce čipů

O paměťové krizi můžeme mluvit spíše jen z hlediska výrobců, neboť těm na konci roku 2018 skončily roky hojnosti a ceny pamětí začaly prudce klesat. Nyní jsou ovšem opět na vzestupu a i to přispívá k celkově rostoucím tržbám Samsungu, které se v roce 2019 náhle propadly.

Máme tu i tabulku s dalšími společnostmi v pořadí, přičemž v žebříčku nejsou uvedeny tzv. Pure-Play Foundries, čili firmy jako SMIC nebo TSMC zabývající se jen výrobou pro ostatní. Naopak tu jsou ale také firmy, které nemají žádné vlastní výrobní kapacity, jako je třeba NVIDIA či Apple.

Nyní také nastává doba velkých investic, které by mohly pořadím do budoucna zamíchat, což se týká všech firem v žebříčku. Mohutně se chystá investovat Intel, Samsung i SK Hynix a výrobci bez vlastních kapacit zase budou moci těžit z investic firmy TSMC, která nás včera zaujala dosud nepotvrzenou zprávou o tom, že jejích nových továren v Arizoně může být nakonec až šest. Intel si ve stejném státě chystá dvě a další by chtěl postavit někde v Evropské unii, Samsung by chtěl stejně jako TSMC na území USA své provozy a pokud jde o SK Hynix, ten nedávno překvapil plány na domácí megatovárnu za 106 miliard dolarů