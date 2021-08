Samsung chce rozšiřovat výrobu, a zvedá proto ceny svých čipů

Je třeba říci, že tento krok by mohl zvednout i ceny koncových zařízení, která využívají Samsungem vyráběná SoC (telefony, tablety) a v případě PC by jej mohli pocítit snad "jen" zájemci o novou GeForce RTX 3000. Jednat se má konkrétně o financování rozšíření továrny S5 poblíž Pchjongteku v Jižní Koreji, jak prozradil Ben Suh (senior vice president of investor relations, Samsung), který právě toto rozšíření spojil i s "úpravou cen".

Továrna S5 firmy Samsung Foundry je aktuálně ta, která využívá nejmodernější dostupné výrobní procesy, což jsou v případě této firmy konkrétně 5LPP a 4LPE, čili 5nm a 4nm. To znamená, že jsou v ní instalovány i drahé stroje od ASML pro extrémní ultrafialovou litografii, které samy o sobě přijdou až na 150 milionů dolarů.

Jde však o investice, s nimiž Samsung musel počítat už dříve a teprve nyní se je odhodlal veřejně spojit s navyšováním cen svých čipů. Je tak otázka, zda, nebo možná spíše kdy, se o podobné věci dozvíme i z úst zástupců jiných velkých výrobců polovodičů, kteří se také rozhodli prudce zvýšit své výdaje, aby mohli budovat nové moderní výrobní kapacity. Vedle Samsungu je to především TSMC, Intel i SK Hynix.

Nelze přitom očekávat, že případné zvýšení cen za vyrobený čip pro GeForce Ampere se ihned projeví. Záleží na tom, co stojí ve smlouvě mezi Samsungem a NVIDIÍ, takže si můžeme leda počkat. Ostatně zvýšení cen také nemusí platit pro všechny zákazníky Samsungu a pokud přece jen bude výroba GPU dražší, část navýšené ceny na sebe mohou vzít výrobci.

Nutno také dodat, že výrobci čipů už oficiálně či údajně zvyšovali ceny v průběhu celého tohoto roku, ovšem to bylo označováno spíše jako reakce na nedostatečné kapacity než jako snaha získat prostředky na investice. Nakonec je ale stejně jedno, čím se zdražení zdůvodní, výsledek je pro zákazníky vždy stejný.



Ceny souvisejících / podobných produktů: