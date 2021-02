Samsung chce v USA postavit továrnu za 17 miliard dolarů

Původní zpráva ještě mluvila o záměru firmy Samsung a její Samsung Foundry s jistou neurčitostí, ale nyní tu už máme informaci, že firma oficiálně oslovila úřady v Arizoně, New Yorku a Texasu, čili na obvyklých místech, kde už výroba čipů probíhá. V Arizoně má své provozy Intel, v New Yorku (East Fishkill) zase GloFo (bývalé továrny IBM) a pak už stačí zmínit jen název jedné firmy, Texas Instruments. Nicméně v Texasu není cizí ani samotný Samsung.

Nyní se mluví především o Austinu, čili nová továrna firmy Samsung by mohla stát právě v Texasu, což není překvapivé, neboť tam má Samsung už své starší zařízení S2. Nová továrna má přijít na 17 miliard dolarů a vytvořit na 1800 pracovních pozic. Provoz má zabrat prostor cca 650 tisíc metrů čtverečných, a to hned vedle zmíněné továrny S2. A pokud vše klapne, v provozu by mohla být už na konci roku 2023, což vyžaduje, aby se začalo stavět ještě v tomto pololetí.

Samsung ovšem nezmínil, jak chce tuto továrnu vybavit, čili jakým procesem v ní chce začít vyrábět. TSMC přitom postaví v Arizoně továrnu na výrobu 5nm čipů, zatímco Samsung by mohl dle starší zprávy využít už 3nm proces, což by znamenalo, že do USA na rozdíl od TSMC pošle to nejlepší, co bude mít v daný čas k dispozici. Víme ale, že půjde čistě o výrobní zařízení a ne o vývoj a výzkum.

V každém případě je to dobrá zpráva, neboť moderní provozy aktuálně vůbec nestíhají pokrýt poptávku a více továren přijde vhod, navíc když ani nebudou soustředěny ve stejné části světa. Ostatně firmy Samsung i TSMC si na rozdíl od takového Intelu dosud držely své nejmodernější provozy doma v Koreji a na Tchaj-wanu a to může představovat riziko z pohledu politiky i živelných katastrof.



Samsung bude také požadovat od státu Texas jisté pobídky, aby byl ochoten v Austinu vůbec investovat. Budou to především slevy na dani a dle Reuters poměrně značné, a to po jistou dobu až stoprocentní. Plány na novou továrnu nesou označení Project Silicon Silver a celkové náklady budou zahrnovat především dvě položky, a to 5,1 miliardy dolarů za budovy a jejich příslušné zařízení a 9,9 miliard dolarů za výrobní vybavení.

Ještě v tomto pololetí bychom se tak měli dozvědět, zda Samsung svou továrnu v Austinu skutečně postaví a snad pak i to, jakým procesem v ní začne vyrábět. Jeho 3nm technologie by právě už v roce 2023 měla být dávno připravena, což snad klapne, neboť Samsung by v tomto případě mohl být vůbec první firma, která v produkci nasadí čipy tvořené tranzistory typu GAA. Ty představují podobný pokrok jako dnešní FinFET oproti klasickým rovinným tranzistorům, čili jde o důležitý skok.

