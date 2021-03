Samsung dosáhl rekordních 5,23 Gbps na 5G síti

Firmy často zkouší překonat rychlostní rekordy v laboratořích a v případě 5G sítí to zkouší mnoho z nich. Např. Nokia na 5G před necelým rokem dosáhla 4,7 Gbps , Samsung sice dosáhl 8,5 Gbps , zde šlo ale o přenos do dvou zařízení z jednoho vysílače. Nyní se společnostipovedlo v laboratoři dosáhnout rychlosti. Nešlo však o test technologií, které by byly teprve ve vývoji, ale o produkty, které jsou běžně v prodeji (ne nutně u nás).