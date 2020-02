Samsung Electronics odstartoval masovou výrobu 7nm EUV procesem

V minulém roce jsme se několikrát dozvěděli, že NVIDIA by měla pro výrobu svých nových grafických čipů generace Ampere využít 7nm EUV technologii firmy Samsung , ale to stále ještě můžeme považovat za fámy, které nepodpoří ani dnešní čerstvá zpráva. Pokud by to měla být pravda, pak spuštění masové výroby přichází včas, ovšem na druhou stranu se pomocí čerstvých procesů obvykle netvoří hned velké a výkonné čipy. I dnes se dozvíme, že v tomto případě půjde nejdříve o mobilní 7nm čipy, které chce Samsung ještě společně se 6nm verzemi vyslat na trh během tohoto kvartálu.