Samsung Exynos 2400 má mít slušný výkon téměř na úrovni Snapdragonu 8 Gen 3

Samsung Galaxy S24. Prozatím se proslýchá, že zatímco vrcholný model Galaxy S24 Ultra by měl dostat 8jádrový procesor Exynos 2400. O něm se spekuluje, že bude Za několik dní, 17. ledna, by se měla konat akce Samsung Galaxy Unpacked 2024, kde se má představit nová řada high-endových telefonů. Prozatím se proslýchá, že zatímco vrcholný model Galaxy S24 Ultra by měl dostat 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 s konfigurací jader 1+5+2, v případě levnějších modelů Galaxy S24 a S24 Plus by některé trhy měly dostat vlastní procesor Samsungu, model. O něm se spekuluje, že bude 10jádrovým CPU s konfigurací 1+2+(3+4). Jeden z minulých úniků hovořil o frekvenci 3,19 GHz pro extra výkonné jádro Cortex-X4, 2,9 GHz pro výkonná Cortex-A720 a frekvence 2,6 GHz a 1,95 GHz pro úspornou trojici a čtveřici Cortex-A520.

Počet jader je zde sice vysoký, nicméně nezapomeňme, že Snapdragon má mnohem vyšší počet výkonných jader i vyšší frekvence. Jeho X4 běží na vyšších 3,3 GHz (Samsung 3,19 GHz), místo 2 výkonných jader s 2,9 GHz tu má rovnou 5 takových jader, a ta mohou mít takt až 3,2 GHz. Dá se tedy očekávat vyšší jednovláknový výkon a navzdory dvěma jádrům navíc není vůbec jisté, zda by měl mít Samsung i větší vícevláknový výkon kvůli nižším frekvencím. Objevily se však benchmarky, které nám napovídají, jak by to mohlo být.



Ty se týkaly telefonů Samsung SM-926B a SM-928B, u kterých se věří, že jde právě o varianty Galaxy S24. Zatímco jeden měl 8jádrový čip, druhý měl 10jádrový, což odpovídá dosavadním únikům. Snapdragon zde dosáhl na 2248 bodů v jednojádrovém testu Geekbench 6.2.2, zatímco Exynos 2400 se svými 2193 body ztrácí 2,4 %, což zhruba odpovídá nižší frekvenci (tam je rozdíl něco přes 3 %). Pokud jde o vícevláknový výkon, Snapdragon měl 7024 bodů, Exynos pak 6895 bodů, což je pouze o 1,8 % méně.



Oba dva procesory tak vypadají být vyrovnanými soupeři, uvážíme-li také to, že tyto benchmarky mají značnou variabilitu, takže o skutečném rozdílu výkonu vypovídají až velmi výrazné rozdíly ve výsledcích a průměry z velkého množství výsledků, ne jen jednoho. Proto je třeba brát je stále s rezervou. Úniky z minulosti ukazovaly okolo 2070, resp. 6520 bodů pro Exynos, nejnovější výsledky jsou tak o cca 6 % lepší.