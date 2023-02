Samsung Galaxy S23 Ultra umožní přímé USB napájení při hraní, obejde baterii

Na trhu s telefony se před pár dny objevila novinka v podobě řady Samsung Galaxy S23 . Na YouTube kanálu NL Tech se v rámci recenze telefonu S23 Ultra objevila zajímavá informace, neboť telefon v menu obsahoval položku Pause USB Power Delivery. Tato funkce umožňuje pozastavit nabíjení při připojení telefonu ke kompatibilním nabíječkám, což může znít zvláštně, ale má to svou logiku. Mobilní zařízení se obvykle napájí přes baterii, tedy s připojenou nabíječkou se nabíjí baterie a z baterie se napájí zařízení. To ale vytváří hodně tepla a zanáší do systému vyšší neefektivitu, přičemž by bylo efektivnější, kdyby se baterie vynechala a zařízení napájelo přímo. Také to snižuje životnost baterie, která zbytečně prochází vyšším počtem nabíjecích cyklů.

U Galaxy S23 Ultra se ale právě v rámci funkce Game Booster objevila tato položka, která znamená, že se při hraní může vypnout nabíjení telefonu, odstaví se tak nabíjecí kolečko přes baterii a telefon je napájen přímo z kompatibilního adaptéru (musí podporovat USB PD). Díky tomu výrazně klesne spotřeba zařízení a generování tepla (napájí se jen spotřeba samotného telefonu, ale vypadává nabíjení baterie).

Ukažme si to na teoretickém příkladu u běžného telefonu. Nabíjíme 15W výkonem, při hraní telefon spotřebuje např. 5 W. Obojí znamená zahřívání telefonu, jednak je tu samotné nabíjení, které má ztráty, jednak hřeje HW, na kterém běží hra. To také znamená (když pro jednoduchost opomenu ztráty), že baterka se sice nabíjí s 15 W, ale efektivně procenta nabití rostou, jako by se nabíjela jen s 10 W (nabijí se s 15 W, ale 5 W jde hned pryč), a protože vše jde přes baterku, nabíjecí cykly rostou rychleji, než se na první pohled zdá.



Např. zde u testu při hraní her klesla spotřeba ze 17 W na 6 W. Výhodou je, že hráči si tak užijí mnohem chladnější telefon při stejném výkonu. Jak už jsem naznačil výše, pochopitelně je nutné počítat s tím, že kvůli obcházení baterie se takový telefon během hraní ani trochu nenabije a to je potřeba udělat později. Další podmínkou pro tuto funkci (vedle nabíječky podporující USB PD) je nabití telefonu na alespoň 20 %.

Otázkou je, nakolik se tato funkce stane standardem. Spousta testovaných telefonů této řady v jiných redakcích tuto položku v menu neměla. Nevíme tak ani, zda se sem všeobecně dostane, nebo zda zmizí z těch telefonů, ve kterých už byla, zda bude výhradně jen pro S23 Ultra nebo celou řadu S23, zda se dostane i na další nové telefony, příp. i některé starší. Připomeňme ještě, že podobnou funkci mají některé herní telefony, např. ROG Phone od Asusu.