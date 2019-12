Samsung investuje 8 miliard dolarů do čínské továrny na NAND Flash

Jedná se o nově schválenou investici osmi miliard dolarů navrch již starších investic, přičemž Samsung tím chce jednak cílit na poptávku tvořenou díky nástupu 5G telefonů a jiných zařízení a vedle toho chce prý i držet ceny pamětí NAND Flash nízko, aby pro ostatní konkurenty bylo mnohem obtížnější ukusovat podíl z celkového trhu. Jde ostatně právě i o čínské firmy, které jsou schopny bojovat nasazením nízkých cen.

Pro nás jako zákazníky to tak může mít pouze pozitivní dopad v tom, že pamětí NAND Flash bude na trhu více než dost a ceny se nejspíše budou dále držet nízko a v poměru ke kapacitě pak i snižovat. V příštím roce se sice má zvýšit poptávka právě díky nové generaci mobilních technologií, ovšem Samsung chce už předem zaplavit trh vlastními paměťmi.

Hlavní konkurenti Samsungu ale pochopitelně nejsou v oblasti NAND Flash čínské firmy, které byly zatím ve snaze prosadit se spíše neúspěšné. Jde například o Yangtze Memory Technologies Company (YMTC) se svými 64vrstvými 3D NAND Flash. Samsung chce tímto krokem dle Reuters bránit svůj podíl především před společnostmi Toshiba, SK Hynix a Micron.

Spokojena tak jistě bude i čínská vláda, ostatně Samsung už dříve nalil do svého výrobního zařízení v Xi'an kolem 18 miliard dolarů. Naposledy to bylo 7 miliard ohlášených v roce 2017. Nyní se tak celková suma vyšplhá na 26 miliard dolarů, a z továrny v Xi'an už tak nebude to samé zařízení využívané jen pro testování a pouzdření NAND Flash jako dříve.

Na druhou stranu, Samsung vlivem obchodní války USA s Čínou už stačil přesunout své továrny pro výrobu chytrých telefonů do Indie a Vietnamu a prodává i provoz pro výrobu tištěných spojů. Město Huizhou se tak po zavření již tři dekády fungující továrny z velké části vylidnilo.

