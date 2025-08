Samsung má nový 37" UHD 4K monitor se zakřivením, Odyssey G7 G75F

V nabídce herních monitorů společnosti Samsung se nově objevil model Odyssey G7 G75F ( LS37FG752EEXXS ). Tato novinka je velkým UHD 4K monitorem s vysokým rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů) s poměrem stran 16:9 a obnovovací frekvencí až 165 Hz. Vzhledem k velké 37" úhlopříčce se zde sáhlo i ke zakřivení, a to s výraznými 1000R. Panel je typu VA, nabídne tak vysoký kontrast 3000:1. Typický jas činí 350 nitů, nicméně v HDR je vyšší a dovoluje získat certifikaci HDR10+ i VESA DisplayHDR 600. Odezva monitoru činí 1 ms GTG, hráči mají k dispozici i podporu synchronizační technologie AMD FreeSync Premium Pro. Monitor je 10bitový (1,07 mld. barevných odstínů), pokrývá 90 % barevného prostoru DCI-P3 a 99 % sRGB. Novinka je barevně kalibrovaná už od výroby.

Najdeme tu podporu pro PiP i PbP, hráči mohou využít funkcí jako Black Equalizer, Virtual AIM Point, Super Arena Gaming UX, je zde také funkce Auto Source Switch+ pro automatické navolení právě připojeného zvukového vstupu. Ti, kteří mají rádi světelné efekty, zde mají funkci CoreSync a CoreLighting+ (zadní barevné LED projektují to, co je na obrazovce, za monitor v 8bitových barvách - 16,7 mil. odstínů). Co se týče portů, je zde jeden DisplayPort 1.4, dva HDMI 2.1, audio jack pro sluchátka, dva porty USB-A 3.2 Gen1 a jeden USB-B upstream port. USB-C byste tu ale hledali marně, stejně jako vestavěné reproduktory. G75F dovoluje 120mm výškové nastavení, změnu náklonu v rozsahu -5° až +20°, natočení do stran +/-20°, nabízí také možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Maximální spotřeba monitoru činí 140 W. Zatím není jasné, zda se dostane i k nám a za kolik. V Asii je dostupný za cca 22.000 K č v kurzovém přepočtu.