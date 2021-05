Samsung navyšuje desetileté investice do výroby na 150 miliard dolarů

V posledních měsících se dozvídáme o velice výrazně zvyšovaných investicích do výroby čipů, což se týká především společností TSMC, Intel, SK Hynix a právě i Samsung. Ta už dříve ohlašovala své velkolepé plány, s jejichž pomocí se chtěla stát světově největším výrobcem čipů. Ovšem tím se už má v průběhu tohoto kvartálu stát , pokud jde o srovnání z hlediska tržeb. Opět totiž rostou ceny pamětí a z toho může Samsung těžit, čili letos zřejmě opět předhoní Intel.

Ohlášené investice Samsungu ve výši 151,5 miliard dolarů nahrazují dříve vyhrazenou částku 117 miliard, přičemž v obou případech platí, že půjde o peníze pro řadu příštích let až do roku 2030. Ostatní firmy takto plánují spíše na cca tři roky dopředu, takže v jejich případě mluvíme spíše o nižších částkách.

Je také otázka, mezi které roky můžeme celou částku 151,5 miliard podělit. Pokud zahrneme i letošní a vezmeme to prostě jako celou "desetiletku", pak je výsledná částka přes 15 miliard ročně ještě relativně mírná, a to třeba oproti tomu, že TSMC má na letošek svůj kapitálový rozpočet rovnou dvojnásobný a podobné bude mít i v dalších dvou letech. Samsung ale mluví přímo o penězích pro rozšíření výrobních kapacit a těžko říci, zda to zahrnuje třeba i výzkum a vývoj nových procesů, čili zda vůbec můžeme dané částky přímo srovnávat.

Držme se tak plánů samotného Samsungu, který má své peníze investovat i do zbrusu nové továrny ve městě Pchjongtek. Jihokorejská vláda přitom nedávno ohlásila, že velcí a střední výrobci čipů získají další výrazné danové úlevy až do roku 2024 a právě to přimělo Samsung k navýšení svých investic do výroby.

Vedle toho plánuje tamní vláda i řadu opatření na podporu výroby čipů. Státem řízená Korea Electric Power Corporation se vzdá až poloviny plateb od výrobců čipů, vláda se zasadí o vzdělávání potřebných desetitisíců budoucích zaměstnanců, vytvoří zvláštní fond pro podporu společností hodlajících přejít na výrobu na 300mm waferech, dále budou podporovány investice na výrobu potřebných materiálů, komponent a substrátů pro pouzdření čipů a v neposlední řadě také budou uvolněny regulace na využití chemikálií, plynů a jiných materiálů využívaných pro výrobu čipů.

Celkově půjde o cca 450 miliard dolarů, které Jižní Korea společně se 153 domácími společnostmi v příštích letech investuje do rozvoje výroby čipů.

