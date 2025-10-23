Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
>
Monitory
>
Obecně
>
Samsung

Samsung Odyssey OLED G50SF aneb 27" herní OLED monitor za 569 EUR

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Samsung Odyssey OLED G50SF aneb 27" herní OLED monitor za 569 EUR
Samsung uvádí nový monitor Odyssey OLED G5. Model G50SF nabídne 27" úhlopříčku QD-OLED panelu, vyšší obnovovací frekvenci, a to za přijatelnou cenu.
OLED monitory většinou patří k těm dražším. Společnost Samsung nicméně rozšiřuje nabídku svých herních OLED monitorů i do trochu nižších cenových kategorií. Novinkou na trhu bude model Odyssey OLED G5 (G50SF), který má 27" panel typu QD-OLED s rozlišením 2560×1440 pixelů. Před DisplayPort je možné dosáhnout obnovovací frekvence až 180 Hz, přes HDMI je to pak o něco nižších 144 Hz (k dispozici jsou i synchronizační technologie AMD FreeSync a Nvidia G-Sync Compatible). Ovezva GTG činí 0,03ms, kontrast je pak 1M:1. Celoplošný jas je poměrně nízký, dosahuje totiž jen 200 nitů a z HDR režimů tu máme akorát HDR10.
 
Samsung Odyssey OLED G5 (G50SF)
 
Podporováno je 10bitové zpracování barev (1,07 mld. odstínů) a monitor dosahuje 99% pokrytí barevného prostoru DCI. Zajímavostí je i povrchová vrstva Glare Free snižující míru odlesků o 54 %. Monitor má také certifikace Pantone Validated a Pantone SkinTone Validated. Životnost zvyšuje automatický spořič obrazovky i systém detekce taskbaru a log a systém chlazení. Najdeme zde jeden DisplayPort1.2 a jeden port HDMI 2.0. Spotřeba monitoru činí 28 W. Zatím není jasné, kde všude bude novinka dostupná, nicméně např. slovinské stránky ho uvádí za 569 EUR (necelých 14.000 Kč).
 

