Samsung Odyssey OLED G50SF aneb 27" herní OLED monitor za 569 EUR
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Samsung uvádí nový monitor Odyssey OLED G5. Model G50SF nabídne 27" úhlopříčku QD-OLED panelu, vyšší obnovovací frekvenci, a to za přijatelnou cenu.
OLED monitory většinou patří k těm dražším. Společnost Samsung nicméně rozšiřuje nabídku svých herních OLED monitorů i do trochu nižších cenových kategorií. Novinkou na trhu bude model Odyssey OLED G5 (G50SF), který má 27" panel typu QD-OLED s rozlišením 2560×1440 pixelů. Před DisplayPort je možné dosáhnout obnovovací frekvence až 180 Hz, přes HDMI je to pak o něco nižších 144 Hz (k dispozici jsou i synchronizační technologie AMD FreeSync a Nvidia G-Sync Compatible). Ovezva GTG činí 0,03ms, kontrast je pak 1M:1. Celoplošný jas je poměrně nízký, dosahuje totiž jen 200 nitů a z HDR režimů tu máme akorát HDR10.
Podporováno je 10bitové zpracování barev (1,07 mld. odstínů) a monitor dosahuje 99% pokrytí barevného prostoru DCI. Zajímavostí je i povrchová vrstva Glare Free snižující míru odlesků o 54 %. Monitor má také certifikace Pantone Validated a Pantone SkinTone Validated. Životnost zvyšuje automatický spořič obrazovky i systém detekce taskbaru a log a systém chlazení. Najdeme zde jeden DisplayPort1.2 a jeden port HDMI 2.0. Spotřeba monitoru činí 28 W. Zatím není jasné, kde všude bude novinka dostupná, nicméně např. slovinské stránky ho uvádí za 569 EUR (necelých 14.000 Kč).
Zdroj: samsung.com, gizmochina.com