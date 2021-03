Samsung oficiálně představuje SSD řady 980 bez DRAM

Je to jen pár dní, co jsme psali o brzkém příchodu SSD. Nyní se tak děje a máme tu oficiálně novou řadu a poprvé bez vlastní cache DRAM. To má zajistit nižší cenu těchto SSD a větší cenovou atraktivitu. Přesto slibují vysoký výkon a využití dostupných technologií na co největší možnou míru. Jsou určeny pro slot M.2 (jsou formátu M.2 2280) a na sběrnici PCIe 3.0 x4 díky technologii Host Memory Buffer (HMB) a NVMe 1.4 nabídnou přenosové rychlosti až 3500 MB/s u čtení a 3000 MB/s u zápisu. Díky HMB mají SSD přímý přístup do paměti DRAM počítače a vyhýbají se tak případným úzkým hrdlům v systému. Intelligent TurboWrite 2.0 pak výrazně zvyšuje velikost bufferu uvnitř samotného SSD (ze 42 GB u 970 EVO na 160 GB).