Samsung patrně opět nasadí Exynos pro evropské modely Galaxy S, začne u S26 s S26+

U společnosti Samsung není neobvyklé, že některé trhy dostávají stejný telefon s rozdílným procesorem než jinde. U Galaxy S25 tomu tak však nebylo, tady měly všechny varianty procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, což u této řady nebylo celosvětově obvyklé. Snapdragony jsou proti čipům Samsung Exynos obvykle oceňovány za lepší efektivitu, tedy nižší spotřebu a vyšší výkon, neplatilo to však vždy pro všechny generace a pro všechny parametry, někdy tomu bylo i naopak. Zákazníci na trzích, kde telefony Galaxy S dostávaly Exynosy, tak byly obvykle v mírné nevýhodě. Nyní se zdá, že Samsung opětovně zavede tyto rozdíly a vlajková řada Galaxy S26 přinese Exynos pro Evropu a Snapdragon pro všechny ostatní trhy.

Konkrétně by mělo jít o modely Galaxy S26 a Galaxy S26+, zatímco nejdražší Galaxy S26 Ultra by měl zůstat u Snapdragonu pro všechny trhy. Nový Exnos 2600 by si proti předchozí generaci měl polepšit o 15-25 % v efektivitě, nicméně problémem je nízká výtěžnost výroby, o kterou se stará sám Samsung. Podle zákulisních informací je okolo 40 %, zatímco TSMC je u srovnatelných procesorů na 60 %. Předpokládá se, že nová řada Galaxy S26 bude představena počátkem roku 2026.