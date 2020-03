Samsung po několika měsících ruší svou herní streamovací službu

Samsung PlayGalaxy Link byla ohlášena už v srpnu 2019, kdy přišel na trh telefon Samsung Galaxy Note10, ovšem její spuštění proběhlo až na konci listopadu. Nyní přichází oznámení , že za devět dní, čili 27. března, bude vypnuta nadobro.

PlayGalaxy Link nabízela streamování PC her a zaměřovala se na majitele vybraných zařízení Galaxy, přičemž nejdříve to bylo pouze jedno, a to zmíněný telefon Galaxy Note10 s tím, že brzy přibudou další. To ale nebylo splněno a nyní je jasné, že už ani nebude.

Samsung PlayGalaxy Link tak dobře ilustruje, proč lze v této době mluvit o krizi důvěry zákazníků vzhledem ke všemožným online službám a v případě těch herních to platí dvojnásob a navíc ne jen pro zákazníky, ale i pro vývojáře

Zákazník se musí odhodlat opustit svou konzoli či herní PC a v případě výkonnostně náročných her zcela přejít na streamování, jinak to nemá valný smysl, protože kdo by si takovou službu objednal, když má k dispozici své vlastní železo? Stream může být sice k dispozici všude možně, kam dosáhne rychlý Internet, jenomže to asi nebude chalupa, kde bychom to možná ocenili a na mobilní využití můžeme rovnou zapomenout.

Další věc je v případě některých služeb ještě investice do her a podobné to mají i vývojáři. Herní společnosti utrácejí peníze na optimalizaci svých her pro streamování, jen aby pak mohly zjistit, že služba se po několika měsících provozu ruší.

To všechno ale zrovna pro PlayGalaxy Link neplatí, neboť zde šlo o streamování her z knihoven na našem PC do telefonu. Jde tak spíše o zklamání pro samotné majitele Galaxy Note10 a jiných zařízení Samsung, kteří čekali kvalitní podporu a namísto toho se dočkali zrušení služby kvůli "změně interní politiky".

NVIDIA oznamuje, že už dosáhla maximální kapacity členů Founders v rámci Samsung totiž hlásí, že uvolněné prostředky mu umožní se soustředit na jiné produkty, takže to vypadá prostě na klasický přešlap. Mezitím, že už dosáhla maximální kapacity členů Founders v rámci GeForce NOW. Další zájemce tak bude v nejbližší době odmítat, než se jí podaří navýšit kapacity serverů v datových centrech. Registrace do programu Free je ale stále k dispozici.

