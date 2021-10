Samsung potvrdil příchod Ray-Tracingu do mobilního procesoru Exynos

Ray-tracing se jen pomalu prodírá do her na desktopu a společnost Samsung ho chce procpat i do mobilní sféry. Objevil se totiž obrázek, který hovoří o tom, že se podpora vykreslovací techniky ray-tracing dostane i do mobilních procesorů. Spekuluje se, že by mohlo jít o procesor Exynos 2200 v nové generaci vlajkových lodí Samsung Galaxy S22. Ten by měl podle všeho mít GPU od AMD na architektuře RDNA2, což přinese i další novinky.



Obrázek ze Samsungu ale ve skutečnosti neukazuje schopnosti ray-tracingu, jde totiž jen o ilustrační obrázek z fotobanky Shutterstock (k čemuž se Samsung i dole pod obrázkem přiznává). Prezentovaná statická scéna tak není screenshotem z videa vykresleným pomocí RT na mobilním procesoru Exynos, ale naprosto nic neříkající ilustrací bez jakékoli spojitosti se schopnostmi procesoru.

Velkou otázkou zůstává, zda bude pro RT dostatek mobilních her, zda se bude často využívat, ale také to, zda na to bude mít procesor skutečně dost výkonu, a jak se to projeví na výdrži baterie. Také je dost dobře možné, že ray-tracing budou podporovat jen telefony v některých zemích, které budou mít Exynos, zatímco stejné telefony v jiných zemích se Snapdragonem tuto funkci pravděpodobně mít nebudou (nedostanou-li ji nové Snapdragony). Možná ale také budou mít Exynosy nově už všechny modely. To ale teprve uvidíme.

Každopádně zatím se neoficiálně hovoří o tom, že Exynos 2200 by měl mít jedno jádro Cortex-X2 s frekvencí 2,9 GHz, tři výkonná jádra s 2,8 GHz a čtyři úsporná s 2,2 GHz. Patrně zde najde využití nová architektura ARMv9 a GPU od AMD má běžet na frekvenci 1,25 GHz.

