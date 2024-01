Samsung představí GDDR7 paměti s rychlostí 37 Gbps

GDDR7, které by měly tyto hodnoty posunout velmi výrazně dál. V minulosti se hovořilo např. o 32Gbps pamětech Samsungu.

Dnes se u grafických karet používají zpravidla paměti GDDR6 a GDDR6X. Nejrychlejší čipy mají 24 Gbps, jako takové se ale zatím nepoužívají a maximem je patrně 23 Gbps, které bude mít GeForce RTX 4080 Super . Už nějakou dobu se ale mluví o příchodu pamětí, které by měly tyto hodnoty posunout velmi výrazně dál. V minulosti se hovořilo např. o 36Gbps pamětech od Micronu

Je to právě Samsung, který by měl podle zákulisních informací v únoru na 2024 IEEE International Solid-State Circuit Conference v San Franciscu představit dokonce 37Gbps modely. Má zde totiž pohovořit o 16Gb čipech 37Gb/s GDDR7 DRAM s optimalizacemi pro kódování PAM3, jejich kalibraci a dalších detailech. Proti dnešním čipům by něco takového mělo přinést o více než polovinu vyšší propustnost a v případě 384bitových sběrnic, kdy jsme dnes na 1008 GB/s (RTX 4090 s 21 Gbps), by něco takového mohlo znamenat až 1776 GB/s. Ona i taková 192bitová sběrnice by mohla přinést až 888 GB/s místo dnešních 504 GB/s. Dá se však předpokládat, že reálné karty na tak vysokých hodnotách nepoběží a očekávat můžeme spíše něco okolo 32 Gbps (1536 GB/s u 384bitové sběrnice, 768 GB/s u 192bitové).