Samsung překonal Apple v prodejích smartphonů, 4. místo bere Transsion

Organizace International Data Corporation (IDC) zveřejnila předběžná data ohledně prodejů mobilních telefonů a zejména pro Apple to nejsou zrovna moc dobré zprávy. Zatímco v minulém čtvrtletí (Q4/23) byl jedničkou, počátek roku mívá spíše slabší a už i minulý rok byl za Samsungem. Problémem pro něj je, že letos se prohlubeň mezi nimi docela zvětšila. Samsung drží první pozici s hodnotou 60,1 mil. kusů (Q1/24), což je proti 60,5 mil. z minulého roku (Q1/23) jen mírný pokles o 0,7 %. Přesto to znamená o něco větší pokles tržního podílu z 22,5 % na 20,8 %, což je způsobeno i tím, že prodeje telefonů meziročně vzrostly na 289,4 mil. kusů, tedy o 7,8 %.



V případě společnosti Apple to byl ale výraznější pád z 55,4 na 50,1 mil. kusů, tedy o 9,6 %. Pro tržní podíl to pak znamená pokles z 20,7 % na 17,3 %. Je to docela zajímavé i z tohoto důvodu, že Samsung poslední dobou docela následuje cenovou politiku Applu a mezi jeho a jablečnými telefony už není taková velká cenová mezera jako v minulosti.

Třetí Xiaomi bylo ještě loni zhruba na polovině toho, co Samsung a Apple. Meziročně ale rostlo o 33,8 % a z 30,5 mil. kusů se dostalo na 40,8 milionů. Začíná být už docela dost na dohled Applu a jeho tržní podíl vzrostl z 11,4 % na nynějších 14,1 %. Čtvrté místo drží čínská společnost Transsion. Ta stojí za telefony mnoha různých značek, u nás z těch známějších můžeme zmínit asi Tecno nebo Infinix. Tato firma meziročně vzrostla o 84,9 % a z tržního podílu pouhých 5,7 % šla na 9,9 %. To pak znamená z 15,4 na 28,5 mil. kusů. Na páté pozici je další čínská značka, a to OPPO. Tomu se ale příliš nedařilo a spadlo o 8,5 % dolů. Pokud jde o počty kusů, šlo z 27,6 na 25,2 mil. kusů a tržní podíl mu mírně klesl z 10,3 % na 8,7 %.

Zbývající společnosti si mezi sebe rozdělily 84,7 mil. kusů telefonů, což je 7,2% nárůst proti loňským 79 milionům. V řeči tržního podílu to ale přesto znamená mírný pokles z 29,4 na 29,3 %.