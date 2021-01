Samsung připravuje rekordní investice do výroby čipů, více než TSMC

Samsung je ale přeci jen jiná společnost než TSMC. V podstatě je z hlediska svých aktivit někde mezi TSMC a Intelem, neboť využívá své výrobní kapacity pro své vlastní produkty, ale na rozdíl od Intelu je nabízí i jiným společnostem. Od Intelu a TSMC se ale také výrazně liší tím, že se silně zaměřuje ne na logické čipy, ale na paměťové čipy, což s sebou nese i to, že značná část důležitých provozů nemusí využívat nejmodernější výrobní technologie, což platí zvláště pro NAND Flash.

Samsung se už ale dávno nechal slyšet, že má v plánu stát se největším výrobcem čipů na světě a to bude vyžadovat investice. A tyto investice Samsungu budou v nejbližším období rekordní a dokonce překonají i to, co chce vynaložit konkurenční TSMC.

Společně s finančními výsledky nám nyní Samsung (viz Business Korea ) prozradil, že se letos chystá do vývoje a rozšíření továren a procesů na výrobu čipů investovat 35 bilionů wonů, což je více než 31 miliard dolarů. Společnost TSMC přitom nedávno navýšila svůj kapitálový rozpočet pro tento rok, a to na 25 až 28 miliard dolarů. Nicméně zde je třeba počítat právě s uvedenými rozdíly mezi oběma společnosti:

Investice Samsungu půjdou do různých výrobních zařízení v různých zemích. Dle analytiků celé dvě třetiny tohoto rozpočtu spolknou provozy pro výrobu paměťových čipů a zbytek pak půjde do továren produkujících logické čipy. Budou to zařízení v domácí Jižní Koreji, ale také v Číně a v USA.

Zvýšené výdaje se zčásti projeví už tento rok, ale především jde o investici do budoucna, která přinese ovoce třeba až za dva či tři roky. Může jít třeba i o údajnou novou továrnu v americkém Austinu v Texasu , ale tato zpráva se ještě nepotvrdila.



Celkově je ale dobré slyšet, že i Samsung nyní mohutně investuje, neboť svět bude moderní výrobní kapacity potřebovat a možná že ještě více je bude potřebovat firma AMD, pokud se potvrdí, že Intel se stane oproti ní ještě významnějším zákazníkem , což by znamenalo, že AMD by mělo růst na trhu, kde dosud vládne právě Intel, velice ztížený. Nadějí by se pak mohl stát právě Samsung.

