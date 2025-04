Samsung prý spouští vývoj 1nm procesu, hotovo má být do roku 2029

Zatímco se 2nm výrobní proces Samsungu SF2 potýká se zhruba 30% výtěžností, která v rané fázi procesu nebyla až tak hrozná, jak zněla (v produkční fázi by takové číslo bylo tragédií), s procesy obecně nemá Samsung moc štěstí. Podobně jako u Intelu, ani zde to není zrovna divize, která by firmě přinášela moc radosti. Proslýchá se, že Samsung chce situaci řešit poněkud radikálním přístupem. Místo postupného pokroku a pravděpodobně neustálého zaostávání za TSMC, chce na jednu stranu doladit 2nm proces, aby byl konkurenceschopným v blízké době, ale také hodlá údajně přeskočit další procesy (spekuluje se o přeskočení 1,4nm výroby) a vše ostatní by se mělo soustředit rovnou na vývoj 1nm procesu.



Samsung by tak po překonání 2nm bariéry byl nějakou dobu v nevýhodě (TSMC chystá 1,6nm i 1,4nm proces), nicméně je možné, že pokud se mu vývoj podaří, mohl by mít následně náskok v 1nm procesu. To je ale běh na dlouhou trať a nutno říci, že extrémně riskantní. Zatímco pilotní produkci pomocí 1,4nm procesu měly obě firmy naplánovány na rok 2027, 1nm proces Samsungu se očekává až v roce 2029, a to ve velkosériové produkci (pilotní tak patrně o něco dříve). Ve firmě se tak už má formovat tým, který tento "vysněný výrobní proces" bude vyvíjet. Na něco takového bude potřeba High-NA EUV litografie.