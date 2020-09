Samsung SSD 980 Pro je na trhu, má vskutku 3bitové paměti

Samsung na konci srpna předčasně zveřejnil stránky o SSD 980 Pro , které nám důvod k nadšení neposkytly. Popisovaly totiž novou generaci SSD, jejichž řada se obvykle využívá ve výkonných PC včetně pracovních stanic a jako takové měly dle očekávání nabídnout NAND Flash s buňkami MLC. To dříve znamenalo také nižší kapacitu, jež logicky vyplývá z použití pamětí pro zápis jen dvou bitů do buňky, ovšem zatímco v nové řadě 980 Pro zůstala maximální kapacita na 1 TB, potvrdilo se použití 3bitových pamětí, čili TLC. I když Samsung sám je označuje za 3-bit MLC, což také není špatně.

Specifikace ale neříkají to, že ještě před koncem roku přijde na trh i 2TB model, takže alespoň něco. Na druhou stranu je v podstatě jisté to, že aby 980 Pro dosáhl na zápis 5000 MB/s, jak má ve specifikacích, bude muset využít SLC cache.

Proč se ale Samsung rozhodl využít paměti TLC namísto MLC? To nám sám dle očekávání neřekne, ale je možné, že i při využití MLC by 980 Pro na sekvenční zápis 5000 MB/s nedosáhlo (970 Pro měly "jen" 2700 MB/s sekv. zápisu). Čili Samsung by možná i s MLC paměťmi musel použít SLC cache, a tak se rozhodl přejít rovnou na TLC, ale to je pouze úvaha.

Dále si můžeme povědět o novém kontroleru Elpis pro PCIe 4.0 a NVMe, přičemž hlavní V-NAND mají více než 100 vrstev a využívají přinejhorším 1 GB DRAM cache na 1 TB kapacity. 500GB a 250GB verze mají shodně 512 MB DRAM.

Pro sekvenční čtení a zápis platí 7000 MB/s a 5000 MB/s a náhodné IOPS s QD32 jsou pro čtení i zápis shodné, a to až rovný milion. Dále tu máme podporu 256bit AES šifrování s TCG/Opal 2.0 a IEEE1667 a pětiletou záruku. Ta je omezena celkovou hodnotou TBW, která pro 1TB model činí 600 TBW, čili jde o maximálně 600 celkových přepisů.

Ovšem co cena? Vzhledem k využití pamětí TLC bychom totiž očekávali příznivější částky než v případě 970 Pro, což skutečně platí. Starší generace nemá 250GB model, který zde přichází za 90 USD. Má ale 500GB model s cenou 330 USD, zatímco nový je nabízen za ani ne polovičních 150 USD a 1TB pak za 230 USD oproti 630 USD za 1TB 970 Pro.

Jenomže tento pokles cen je pochopitelný vzhledem k vývoji na trhu, však 512GB 970 Pro dnes také nestojí přes deset tisíc, ale už velice dlouho se prodává za 4 až 5 tisíc. I tak by ale nové verze měly být levnější, neboť ty staré jsou aktuálně na Amazonu k dostání za 180 a 350 USD.





Ceny souvisejících / podobných produktů: