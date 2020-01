Samsung ukázal výkonné SSD 980 PRO s PCIe 4.0

Dle cenového srovnavače Heureka je na našem trhu nejoblíbenější M.2 SSD právě model od Samsungu, a to Samsung 970 EVO Plus s kapacitou 500 GB. SSD firmy Samsung jsou obecně nejen u nás velice oblíbená a uživatelé je berou jako modely s vysokým standardem kvality a výkonu. Podobné postavení mají i SSD firmy Intel, ovšem tím pochopitelně nechci říci, že modely od jiných firem jsou podřadné, ale to nic nemění na faktu, že každá SSD novinka od Samsungu je ostře sledovaná.

Nyní tu máme zatím jen Samsung SSD 980 PRO, čili verzi, která patří spíše do výkonnějších a vytíženějších počítačů či pracovních stanic. Očekává se od ní delší výdrž a možná i vyšší výkony, ale také vyšší cena oproti verzi EVO, která by se v případě řady 980 snad také měla brzy objevit. Zatím jsme ale o ní neslyšeli.

Takže se vrátíme opět k SSD 980 PRO určené rozhraní PCIe 4.0, díky čemuž lze očekávat výrazně narostlé přenosové rychlosti. Nicméně ty budou aktuálně schopni využít pouze majitelé moderních Ryzenů 3000 s dražšími deskami s X570 či případně ti ještě šťastnější s novým Threadripperem. Pokud někdo provozuje sestavu s Intelem, může si na PCIe 4.0 zatím nechat zajít chuť a je velká otázka, kdy se to vůbec změní a zvláště pak v případě desktopů.

Samsung své nové SSD ale zatím ani zcela nepředstavil a jen je ukázal se základními specifikacemi. Ty ukazují na rychlosti čtení až 6500 MB/s a zápis až 5000 MB/s, takže v tomto ohledu nové PRO nepatří mezi nejrychlejší modely, které slibují až 7000 a 6000 MB/s. To je ovšem jedna věc a výkon v praxi (čímž nemyslíme ATTO či Crystal) je věc jiná.

Velice zajímavé je to, že Samsung chce tato SSD nabídnou s kapacitami jen mezi 250 GB a 1 TB, což napovídá, že se budou stále využívat paměti NAND Flash v režimu MLC (2 bity na buňku), a to by se mělo jednoznačně podepsat na rychlosti zápisu po zaplnění SLC cache, pokud tu vůbec nějaká bude. Jinak tu zatím ale nemáme žádné informace o tom, kterou generaci V-NAND se výrobce chystá použít a také jaký kontroler se ukrývá pod nalepeným štítkem.

