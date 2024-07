Samsung uvedl 61TB SSD BM1743 s QLC, uvažuje se i nad 123TB variantou

Na trhu s podnikovými SSD máme nového hráče, modely Samsung BM1743. Tyto novinky jsou založeny na technologii v7 QLC V-NAND, která přináší několik vylepšení. Oproti řadě BM1733a s verzí v5 by měly varianty ve formátu U.2 na rozhraní PCIe Gen 4 dosahovat minimálně 2násobně vyšších rychlostí sekvenčního čtení i zápisu, náhodné čtení má být dokonce 4krát tak rychlejší. Samsung chce BM1743 nabízet i ve formátu E3.S, které využije ještě rychlejšího rozhraní PCIe Gen 5.



Podle Samsungu mají nová SSD dosahovat sekvenčních přenosových rychlostí 7200 MB/s u čtení a 2000 MB/s u zápisu. V případě náhodných přístupů by mělo jít o 1600K IOPS u čtení a 110K IOPS u zápisu. Zásadní je ale také navýšení kapacity. Zatímco předchůdce končil na 15,36 TB, novinka je na čtyřnásobku, 61,44 TB. Samsung se nechal slyšet, že platforma by měla umožnit i budoucí posun na 122,88 TB. To ale nejsou ještě zdaleka všechna vylepšení. Zvýšila se i životnost SSD, přičemž počet přepisů za den stoupl z 0,18 na 0,26 DWPD. Máme tu QLC paměti, které nejsou zrovna přeborníkem v uchovávání informací v případě absence napětí, přesto se Samsungu povedlo prodloužit dobu udržení záznamu bez připojení ke zdroji energie z 1 na 3 měsíce.