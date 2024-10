Samsung uvedl SSD PM9E1 s PCIe 5.0, vysokými rychlostmi a až 4TB kapacitou

Samsung začal velkosériovou výrobu nových SSD postavených na sběrnici PCIe 5.0. Řada se jmenuje PM9E1 a určená jsou především pro AI PC (dá se tedy předpokládat, že se s nimi setkáme v oblasti OEM a ne běžného prodeje). Využívají NAND Flash paměťové čipy 8. generace. Zásadní je zde to, že Samsung použil pokročilý řadič vyráběný 5nm technologií, díky čemuž by měl být výrazně úspornější (např. první generace řadičů Phisonu pro PCIe 5.0 SSD byly vyráběny 12nm technologií), což by mělo dle výrobce prodloužit výdrž na baterii až o 50 %, to zní ale dost optimisticky.



Sekvenční přenosy jsou opravdu velmi rychlé, čtení dosahuje hodnoty 14,5 GB/s, zápis pak 13 GB/s. Ve výsledku to znamená, že 14GB model pro umělou inteligenci (LLM) může být načten do paměti RAM za zhruba jednu sekundu. Pokud jde o kapacity, Samsung bude nabízet verze s 512 GB, 1 TB, 2 TB a dokonce i velkorysou 4TB variantu. Máme zde i zvýšenou bezpečnost díky Security Protocol and Data Model (SPDM) v1.2. Toto zahrnuje funkce jako Secure Channel, Device Authentication a Firmware Tampering Attestation pro zajištění toho, že ve výrobním procesu nedošlo k žádné manipulaci s uloženými daty.