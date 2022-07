Samsung už dodává rychlejší 24Gbps GDDR6, na high-end GPU dosáhnou 1,1 TB/s

Paměťové propustnosti není nikdy dost a společnosti Samsung se povedlo vyvinout ještě rychlejší paměti typu GDDR6. Novinka dosahuje datových přenosů 24 Gbps, což na high-endových grafických kartách s 384bitovou paměťovou sběrnicí znamená překonání hranice 1,1 TB/s u paměťové propustnosti. Samsung to přirovnává ke 275 filmům ve Full HD rozlišení za sekundu. Proti 18Gbps čipům tak nabídnou o více než 30 % vyšší propustnost.



Novinka se vyrábí 10nm-class procesem pomocí technologie EUV. Využití mají najít jak v nových grafických kartách, tak i herních konzolích nebo systémech pro zpracování algoritmů umělé inteligence a HPC systémech. Čipy splňují specifikace JEDEC a jsou už dodávány ve vzorcích prvním partnerům.

Zároveň s tím ale Samsung přichází i s novými čipy dosahujícími 20 Gbps a 16 Gbps, které mají snížené napětí na 1,1 V proti standardním 1,35 V. To by mělo významně snížit spotřebu (ta roste s druhou mocninou napětí, takže mi to vychází na cca 34% snížení spotřeby).