Samsung už je opět jednička mezi výrobci čipů, sesadil Intel

Už na jaře se dalo tvrdit, že Samsung brzy vystřídá firmu Intel na pozici světově největšího výrobce čipů, což je v tomto případě hodnoceno dle srovnání tržeb. Jejich vývoj sledovala firma IC Insights, která předpovídala, že Samsung utrží v druhém čtvrtletí o cca 0,6 miliardy více než Intel. Jak to dopadlo?

Nejdůležitější na tom všem ale je, že Samsung dokázal mezikvartálně zvýšit tržby z prodeje čipů o 19 procent, což mu přineslo ne odhadovaných 18,5 miliard, ale rovnou 20,3 miliard. Čili i když byly i výsledky Intelu nakonec výrazně lepší, než v IC Insights předpokládali (19,3 miliard), nestačilo to na prvenství.

Tržby Samsungu ještě můžeme rozdělit na čipy v podobě integrovaných obvodů (19,26 mld.) a OSD (Optoelectronics, Sensor, Discrete - 1,03 mld.).

Výkon obou firem tak byl výrazně lepší, než ukazuje starší graf uvedený nahoře, což je v případě firmy Samsung dopad rostoucí průměrné prodejní ceny (ASP) pamětí NAND Flash a DRAM. V tom je ostatně dobře známá síla i slabina firmy Samsung, neboť takové produkty mohou při dobré konstelaci přinášet vysoký zisk, ale na tomto trhu přicházejí i mnohem hubenější období, a to navíc velice rychle, jak ukazuje ostatně i uvedený graf. V roce 2018 to byla krize, kvůli níž se tržby Samsungu neuvěřitelným způsobem propadly, takže nestačil ani více než třímiliardový náskok.

Nyní to na další krizi, která by se mohla dotknout pamětí, zatím nevypadá. Máme před sebou nástup generace DDR5 a i když ceny DRAM dle TrendForce už neporostou, nebudou ani výrazně klesat. Tato doba je ovšem nevyzpytatelná a je otázka, jak svět IT bude dále ovlivňovat pandemie, která zřejmě ještě nekončí.

Pokud jde o Intel, ten by si měl dle vlastních slov letos v létě sáhnout na dno, pokud jde o schopnost zásobit trh, nicméně nedá se hovořit o tom, že by se mohl těšit na brzké a prudké zvyšování svých tržeb, čili Samsung si na svém čerstvě vydobytém prvním místě pobude. Intel totiž předpokládá, že za aktuální kvartál utrží cca 19,1 mld. USD (GAAP) a dle celkových odhadovaných tržeb za 2021 (77,6 mld.) to v posledním kvartálu vypadá na 19,2 mld.



