Samsung už slibuje SSD pro PCIe 5.0, přijdou za rok

Rozhraní PCI Express ve verzi 4.0 dokáže běžnému uživateli nabídnout především jednu věc, a sice rychlejší SSD. Využitelné je samozřejmě i s moderními grafickými kartami, ale dle testů nejde o nic zásadního, zvláště pokud preferujeme při hraní s vysoce výkonným hardwarem vyšší rozlišení před honěním se za snímkovací frekvencí.

Něco podobného se ale dá říci i o SSD, neboť většině lidí postačí prosté SSD pro SATA a ještě menší rozdíl v praxi mohou poznat mezi SSD pro PCIe 3.0 a 4.0, samozřejmě pokud nepracují s aplikacemi, které takového průvanu dat dokáží opravdu využít. Jenomže mezi takové aplikace by v dohledné době mohly patřit i hry, a to s využitím příslušné a potřebné akcelerace jako NVIDIA RTX IO nebo MS DirectStorage

Jinými slovy, vysoce výkonné SSD může prakticky odstranit nahrávací obrazovky, jak nám ostatně ukazuje nová generace herních konzolí s optimalizovanými hrami a je jasné, že dříve či později se dočkáme také na PC a půjde nejspíše o téma, které budeme řešit především v příštím roce. A právě na PC také budeme mít oproti konzolím výhodu v nabídce SSD už i pro PCIe 5.0, takže lze očekávat další zvýšení propustnosti (zvláště sekv. čtení), neboť dnešní modely SSD už dosáhly reálného maxima, které dokáže nabídnout PCIe 4.0 na čtyřech linkách.

Nicméně nelze počítat s tím, že rozhraní PCIe 5.0 hned využijí modely SSD určené i pro běžné spotřebitele a rovněž není jisté, že první očekávaná běžná platforma pro toto rozhraní (Intel Alder Lake) nabídne podporu PCIe 5.0 i na M.2 slotech, i když alespoň ten hlavní napojený přímo na procesor by to být mohl. Samsung v každém případě mluví o PM1743 chystaném na druhý kvartál příštího roku, přičemž jde o podnikový model SSD pro U.2 ve formátu E3.S 1T, čili to opravdu není nic pro běžná PC.

Jaký výkon ale slibuje, to se zatím bohužel nedozvíme. Pokud jde o rozhraní PCIe 5.0, pak to jednoduše opět zdvojnásobuje propustnost jednotlivých linek, takže se čtyřmi má teoretickou propustnost jedním směrem až 15,7 GB/s. K té se SSD pro PCIe 5.0 časem jistě přiblíží.

Samsung také plánuje pro svá nová spotřebitelská SSD pro PCIe 5.0 využívat již sedmou generaci pamětí V-NAND Flash, jež budou právě uzpůsobeny pro celkově vyšší datové propustnosti. Na podrobnosti si ale musíme počkat, ale půjde pravděpodobně o nástupce dnešních SSD 980 (Pro).

