Samsung už vyrábí vzorky 20 a 24Gb/s pamětí GDDR6

Dnes jsou na trhu obvyklé paměti GDDR6 s propustností 14 až 16 Gb/s na pin, přičemž se brzy očekávají 18Gb/s verze, ovšem 19 až 21 Gb/s se zdálo být vyhrazeno už pamětem GDDR6X. Na ty bychom ale mohli velice rychle zapomenout, pokud se Samsungu podaří "prosté" paměti GDDR6 dostat na 20 či až 24 Gb/s.

- klikněte pro zvětšení -

Dle údajů od samotného Samsungu totiž už probíhá výroba vzorků pamětí GDDR6 s 20 a 24 Gb/s na pin, což znamená, že ty by teoreticky mohly být nasazeny už v příštích generacích grafických karet NVIDIA Lovelace a AMD RDNA 3. Ale to se teprve uvidí.

dostupných informací by mělo jít o rychlé paměti v pouzdrech s kapacitou 2 GB (512M x 32), čili jde o prosté GDDR6 stejného typu, jako jsou ty dnešní a ve stejných pouzdrech 180FBGA. Hned vedle nich jsou v seznamu ostatně třeba i paměti K4ZAF325BM-HC16, které se využívají v grafických kartách Radeon RX 6900 XT (až na vodou chlazenou verzi, neboť ta má 18,5Gb/s paměti, respektive je má tak nastaveny).

NVIDIA by přitom měla na trhu nabídnout vůbec první grafickou kartu s GDDR6X, která prolomí hranici 20 Gb/s na pin. Půjde o GeForce RTX 3090 Ti s 21Gb/s paměťmi chystanou nejspíše už na leden. Ta díky 384bitovému rozhraní nabídne už téměř 1TB/s propustnost (přesně 1008 GB/s) a pokud by využila dokonce 24Gb/s paměti, bylo by to již 1152 GB/s.

V případě hi-endu se už tak moc dopředu neposouváme, ale pokud jde o Radeony a jejich veskrze skromný paměťový subsystém s 256bitovou šířkou, ty by si s využitím 24Gb/s pamětí mohly v dalších verzích zvednout propustnost z 512 GB/s na 768 GB/s, čili o polovinu. Ale teprve uvidíme, jak si to AMD zařídí a jakou roli bude mít v RDNA 3 paměť Infinity Cache a V-Cache.

Musíme si ale počkat na to, jaké budou další osudy pamětí GDDR6 a GDDR6X a co z této nabídky si vybere AMD s NVIDIÍ. Pokud jde o Intel a jeho Arc Alchemist, ten pravděpodobně využije ještě běžné 14 či 16Gb/s a přinejlepším pak 18Gb/s GDDR6, ostatně rychlejší by ani neměl potřebovat vzhledem k tomu, že jeho první generace Xe-HPG má výkonnostně končit na úrovni RTX 3070 Ti.



