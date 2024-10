Samsung vyvinul 24Gb čipy GDDR7 s vysokou rychlostí 40 Gbps

Už brzy by měly být představeny první grafické karty s paměťovými čipy nové generace, GDDR7. Měly by je dostat GeForce RTX 5000 řady Blackwell, a to patrně v kapacitách 32 GB pro RTX 5090, 16 GB pro RTX 5080 a 12 GB pro RTX 5070. Ve všech těchto případech by měly být použity standardní 2GB (16Gb) čipy. Proslýchá se, že u RTX 5090 by měly mít tyto paměti 28 Gbps na 512bitové sběrnici, což by nás mělo dostat na propustnost 1792 GB/s, u RTX 5080 by ale na poloviční 256bitové sběrnici měly běžet o něco rychleji s 32 Gbps. To dostává propustnost na 1024 GB/s. Současně se ale spekuluje o tom, že vedle 16GB verze RTX 5080 by měla být později uvedena i 24GB verze, a 12GB RTX 5070 by měla doplnit 18GB varianta. A právě sem míří dnešní novinka.



Společnost Samsung totiž oznámila uvedení paměťových čipů GDDR7 s kapacitou 24 Gb, tedy 3 GB na čip. Právě takové čipy by mohly najít své místo ve 24GB verzích RTX 5080 (ta má díky 256bitové sběrnici 8 čipů, takže místo dnešních 8×2GB by to bylo 8×3GB) a 18GB verzích RTX 5070 (ty mají 192bitovou sběrnici, tedy 6 čipů). To ale není jediná zajímavost. Samsung totiž hovoří o tom, že tyto paměti běží s rychlostí 40 Gbps a je možné je nastavit v případě nutnosti až na 42,5 Gbps. Pro zajímavost, 40Gbps konfigurace by v případě RTX 5080 přinesla propustnost 1280 GB/s, u RTX 5070 by pak šlo o 960 GB/s. Dá se ale předpokládat, že v případě nasazení u těchto karet poběží na nižších rychlostech (32-36 Gbps?).

Paměti jsou vyráběny 5. generací 10nm-class procesu, díky čemuž se hustota zvyšuje o 50 % proti předchůdcům, a to aniž by se zvětšila jejich velikost. Využívají signalizace PAM3 (Pulse-Aplitude Modulation). Dále tu máme technologie pro správu a řízení frekvence a dvojité VDD. Toto se podepisuje na snížení spotřeby o 30 %. Paměti mají zamířit ze začátku do oblasti AI výpočtů na GPU, kde by validace měla proběhnout ještě letos, komercializace je pak plánována na počátek příštího roku.