Samsung vyvinul solid-state akumulátor pro wearables s 200 Wh/l

Část vývoje nových lithiových akumulátorů se soustředí na baterie typu solid-state, tedy s pevným elektrolytem, což by mělo zajistit zvýšenou bezpečnost. Jednou takovou by mohla být nová baterie od společnosti Samsung Electro-Mechanics. Ta využívá nehořlavého elektrolytu a způsob výroby, který je založen nařezávání jednotlivých částí do požadovaných tvarů a vrstvení, čímž eliminuje překládání, baterie také netrpí na výraznější změny objemů při nabíjení a vybíjení. Toto dohromady umožňuje baterie zmenšit (není třeba nechávat tolik místa pro expanzi) a také je mít v libovolném tvaru, což je u wearables docela užitečná vlastnost.

Samsung tvrdí, že dosáhl nejlepší energetické hustoty na trhu s hodnotou 200 Wh/l, nicméně zde je otázkou, jak definuje třídu, pro kterou to má platit (co je onou konkurencí, jak úzká je tato třída, ve které to srovnává). Např. pro Apple Watch mi vychází objemová energetická hustota okolo 425-525 Wh/l (při objemu cca 2,0-2,4 cm3 mají okolo 1,0-1,1 Wh).

Při vývoji baterií Samsung během posledních 3 let podal přes 40 různých patentů. Pokud jde o tyto solid-state akumulátory pro wearables, ty by se měly dostat na trh v roce 2026, s velkou pravděpodobností v rámci hodinek Galaxy Watch, chytrých prstenů Galaxy Ring nebo sluchátek Galaxy Buds. Připomeňme ještě, že Samsung chystá solid-state akumulátory i pro elektromobily. Tam se mluví o hmotnostní energetické hustotě až 500 Wh/kg (dnes je ve spotřebitelské oblasti maximem asi okolo 360 Wh/kg), nabít se mají za 9 minut a životnost by měla být až na 20 let. V jejich případě se počítá s uvedením v roce 2027.