Sankce Velké Británie mohou odříznout Rusko od architektury ARM

Jde konkrétně o firmy Baikal Electronics a MCST (Moscow Center of SPARC Technologies), které se dle Bleeping Computer ocitly na sankčním seznamu (pdf) Velké Británie. Arm Ltd. je přitom původem britská společnost, která má své ředitelství stále v Cambridge, i když ji již delší dobu vlastní konglomerát SoftBank Group. Samozřejmě tu jde o zásah vlády Borise Johnsona v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem a dle vyjádření britského premiéra má společně s mnoha dalšími opatřeními přimět Rusko ukončit své akce.

MCST Elbrus-8C

Je ale otázka, zda společnost Baikal Electronics už nebude moci vyvíjet nástupce svých procesorů BE-M1000, které jsou založeny na jádrech ARM Cortex-A57 a GPU Mali. Těžkou hlavu si z toho ale naopak nemusí dělat společnost MCST, která své procesory Elbrus staví na vlastní verzi architektury VLIW, přičemž její modely 8S a SV nabízí pomocí překladače i kompatibilitu s x86 a x86-64.

Společnost Baikal Electronics by přitom měla držet licenci pro výrobu přinejlepším 16nm čipů, respektive jejich design, neboť výrobu samotnou už musí svěřit někomu jinému. A to je právě i kámen úrazu, neboť ruské výrobní kapacity jsou značně zastaralé a i 28nm proces je nyní pro sankcionované ruské firmy nedostupný. Nedávno jsme se ostatně dozvěděli, že výrobu na 28 nm chce Rusko zvládnout do roku 2030.

Výroba čipů využívajících architekturu ARM by tak musela probíhat jinde a těžko si představit, že by s tím některý z výrobců souhlasil, neboť by tím sám riskoval. Společnosti Baikal a MCST ostatně mají i bez dodatečných sankcí dost problémů s tím, že už je odmítá TSMC, a tak se vydaly hledat jiné kapacity do Číny. Přitom i tamní firmy je vůbec nemusejí přivítat s otevřenou náručí, neboť mají jednak stále ještě více než dost zákazníků a pak tím samy riskují, že se jim dostane nechtěné pozornosti Američanů. To ostatně velice názorně ukázala společnost Huawei, která se i ze stejného důvodu raději stáhla z ruského telekomunikačního trhu.