Sapphire GPRO X080 a X060: moderní Navi 20 jen pro těžbu

Před několika lety bychom se velice podivili tomu, kdyby AIB výrobci začali sami nabízet speciální karty pro těžbu kryptoměn. Nyní už se nad touto skutečností nikdo nepozastaví a leda si povzdychne nad tím, jak se další grafické čipy dostávají do produktů, pro něž původně nebyly určeny.

Hodnota Etherea je už od konce října (samozřejmě s výkyvy) vyšší, než byla letos v květnu, čili scénář z roku 2018 se neopakoval, ale co není, může být. Mohlo by se zdát, že Čína už hodnotu krypta v podstatě nemá jak ovlivnit, když už svým občanům toto ovoce rovnou zakázala, ovšem to je pochopitelně mylná představa. Oči jsou nyní obráceny především na firmu Evergrande , která by prý mohla s sebou stáhnout Tether a potažmo pak i jiné kryptoměny.