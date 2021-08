Sapphire Radeon RX 570 se dvěma GPU: záhadný těžební speciál

Sapphire Radeon RX 570 se dvěma GPU je karta, která nedává velký smysl, neboť když už se AMD odhodlalo vytvořit grafické karty se dvěma čipy, zpravidla to byly ty nejlepší verze své generace, čili v tomto případě alespoň RX 580, pokud ne rovnou Vega. Žádné takové se ale oficiálně neobjevily a dá se říci, že už asi ani neobjeví. Díky pokročilým způsobům pouzdření lze z více čipů rovnou vytvořit prakticky jedno GPU, takže už nebude mít smysl dávat na stejnou kartu vedle sebe dvě stejná GPU a AMD už tuto éru odstartovalo díky svým Aldebaranům

Dvoučipová verze Radeonu RX 570 se ukázala na diskusních fórech Saraba1st , přičemž dle detailů na kartě (loga na cívkách) by měl být jejím výrobcem (nepřekvapivě) Sapphire a GPU-Z zmiňuje také OEM výrobce PC Partner. Neoficiálně byla tato karta již pokřtěna jako Radeon RX 570 Duo.

Radeon RX 570 Duo je také označován za těžební speciál, neboť právě pro těžbu se má hodit nejvíce a bez přímé podpory ovladačů, s níž asi nelze počítat, by ostatně bylo druhé GPU ve hrách k ničemu. Jako grafická karta ale prý může fungovat, neboť má k dispozici jeden HDMI.





Mluví se tak především o těžebním výkonu, který má díky dvěma čipům Ellesmere s 8 + 8 GB GDDR5 dosáhnout bezmála 60 MH/s. Tím se tato karta vyrovná GeForce RTX 3060 Ti v původní verzi bez omezovače výkonu. Udávaná je přitom spotřeba jen 125 W, což je ale téměř jistě velice nepřesné, neboť taková hodnota odpovídá klasickému Radeonu RX 570 a o daleko vyšší spotřebě vypovídají i dva osmipinové napájecí PCIe konektory, díky nimž má tato karta možnost brát až 375 W.

Autor fotografií uvádí, že za tento hardware zaplatil 5300 juanů, čili cca 17.700 Kč. Více se ale nedozvíme, čili ani to, o jak starý model jde. Je ale možné, že se v Číně začaly relativně nedávno vyrábět takovéto karty využívající 14nm GPU a již rovněž zastaralé verze GDDR. Zda jde ale o nově vyrobená GPU, anebo spíše o zbylé zásoby, to nevíme. Je ale pravděpodobné, že jde o produkt z tohoto roku, neboť dříve nemělo smysl takové karty tvořit a pokud by šlo o model z těžební vlny v roce 2018, pak ten by se už asi ukázal dříve.

