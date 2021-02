Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic Limited Edition: crème de la crème

Grafická karta Radeon RX 6900 XT Toxic Limited Edition tak bude představovat přinejmenším to nejlepší z aktuální nabídky firmy Sapphire, který ji ladí do titanové a zlatavě žluté. Stačí tak jen krátký pohled na ni a na její dlouhý radiátor vodního chlazení se třemi ventilátory, aby bylo jasné, že zde to bude o nekompromisním výkonu.





Sapphire zde ostatně také navazuje na řadu Toxic, která dostala svůj poslední přírůstek v roce 2016 v podobě Radeon 390X Toxic. Situace na trhu se však změnila, AMD se dostalo opět do hi-endu, a tak i Sapphire uznal za vhodné, že je čas na návrat drahých karet Toxic. Vedle nich by také mohl oživit značku Atomic, ale to se teprve uvidí.

Mezi klíčové vlastnosti nové Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic Limited Edition patří krom výkonného vodního/vzduchového chlazení také to, že tu máme na výběr několik režimů. Výchozí je režim Performance, v němž jsou takty Game a Boost nastaveny na 2135 a 2365 MHz s TGP 289 W. Pokud chce někdo šetřit energii a uši, nastaví si Quiet mode, i když ten dle specifikací asi moc šetřivý nebude, neboť jde o 2105 a 2340 MHz při TGP 281 W. Nakonec je tu Toxic Boost s 2400 a 2660 MHz při TGP 332 W, což už je vskutku výrazný posun.

Pro své přídavné napájení tato karta potřebuje dva osmipinové plus jeden šestipinový PCIe a využívá 18 fází, z nichž 14 je pro GPU, 2 pro paměti a 2 pro SOC Power. Díky serveru KitGuru se také můžeme podívat na její PCB a nakonec tu máme tabulku s výsledky testů provedených firmou Sapphire, které ukazují schopnosti chlazení.

Režim TGP GPU Edge GPU Junction VRM Paměti Hlučnost Standard + Toxic Boost 332 W 66 ° C 80 ° C 63,4 ° C 64,9 ° C 36 dB Výchozí 289 W 60 ° C 72 ° C 67,1 ° C 64 ° C 32 dB Tichý 281 W 65 ° C 73 ° C 67,5 ° C 72 ° C 30 dB

Ceny souvisejících / podobných produktů: