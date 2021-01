Sapphire uvádí GPRO X070, pasivně chlazený Radeon RX 5700 XT

A jak už název karty napovídá, nepůjde zrovna o herní model, i když není důvod, proč bychom si na něm nemohli i zahrát. Primárně jde ale o kartu pro profesionální využití, jak ostatně ukazují následující snímky, kde je celá řada těchto karet v rackovém serveru.

Právě to nám napovídá, že samotná karta sice má zcela pasivní chlazení, ovšem bez řádného průtoku vzduchu si přesto nevystačí. Ten v racku zajistí skříňové ventilátory a díky vhodně orientovaným žebrům chladiče karty a provedení skříně by s chlazením neměl být problém, ovšem jiné to může být v běžné ATX skříni, ovšem samozřejmě i tam může být karta vystavena nejlépe přímému ofuku z nasávacího ventilátoru.

Nejde ovšem o běžnou kartu určenou do datových center, neboť takové obvykle postrádají obrazové výstupy, jež jsou pro ně ostatně zbytečné. Zde ale najdeme obvyklou výbavu moderních grafických karet, a sice tři DisplayPorty a jeden HDMI.



Sapphire GPRO X070 je tedy založen na čipu Radeon RX 5700 XT s 2560 Stream procesory a takty 1605/1755/1905 MHz (v případě výchozího režimu), přičemž i přes zaměření této karty se zmíněný střední takt ve specifikacích označuje jako Game Clock. Výbava paměti je standardní, a to 8 GB GDDR6 na 256bitovém rozhraní a celková spotřeba se má pohybovat pod 180 W.

Ačkoliv je tak tato karta prodávána pod značkou GPRO a v propagačních materiálech ukázána jako součást serverového racku, ve své podstatě jde prostě o další nereferenční model Radeonu RX 5700 XT vybavený velkým hliníkovým pasivem se čtyřmi heatpipe. Ten je ovšem z vrchní strany uzavřený, takže pro efektivní chlazení jej bude nutné opravdu profukovat zboku a je velká otázka, zda by taková karta v ATX sestavě vůbec dokázala správně fungovat.

