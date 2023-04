Scania a Northvolt představují akumulátor Li-Ion s výdrží přes 1,5 milionu km

S elektrickými nákladními vozy bychom se měli setkávat stále častěji. U kurýrních služeb se už dnes v rámci měst elektrický pohon stává něčím docela běžným, nasazuje ho hodně dopravců i u autobusové dopravy, a to zejména té městské. V ani jednom případě to obvykle není většina jejich vozového parku. Do budoucna se s ním počítá ale i na delší trasy, což vyžaduje baterie s vysokou životností a také adekvátní nabíjecí infrastrukturu. Oproti stavu se spalovacími motory se o ní ale ve zvýšené míře starají i samotné automobilky. Pokud jde o ty akumulátory s vysokou životností, máme zde novinku v podobě akumulátorů Li-Ion od švédské společnosti Northvolt. Tu budou využívat nákladní vozy Scania.

Jde o akumulátory vyráběné v Evropě, konkrétně ve Švédsku za pomocí elektřiny nepocházející z fosilních zdrojů. Díky tomu je jejich uhlíková stopa třetinová vůči akumulátorům NMC111 z roku 2019. To také znamená, že se emisně takový článek se spalovacím nákladním vozem srovná už za třetinovou vzdálenost proti minulosti (zamíchat s tím mohou ještě rozdíly ve výrobě motorů a dalšího příslušenství). Články se už dnes vyrábí v továrně Northvolt Ett na severu Švédska, samotná Scania navíc ještě letos otevře svou továrnu na akumulátory ve Södertälje.

Nové akumulátory byly vyvíjeny tak, aby přežily po celou životnost vozu, tedy ujetí 1,5 milionu km. Co přesně je to za články, to ale nebylo zveřejněno. Životnost se totiž dá velmi snadno zvýšit i dvěma “triky”. Jedním je prostě udělat akumulátor větší. Pokud má akumulátor životnost třeba na 1000 cyklů a auto s ním dojede 300 km, měl by papírově zvládnout cca 270 tisíc km. U dvakrát tak velkého akumulátoru s dojezdem 600 km se bez jakékoli další změny chemie akumulátoru dostaneme s 1000 cykly na cca 540 tisíc km.

Druhým trikem je udělat velký buffer, což se u nákladních vozů děje běžně. Tam mají klidně i 25 % kapacity jen v bufferu. Podstatou tohoto triku je, že vůz má mnohem kratší dojezd, než by vzhledem k celkové velikosti baterie měl mít, a stárnutí akumulátorů “ukusuje” především z bufferu, ale ne až tolik z dostupné kapacity baterie a množství energie, kterou lze použít. Zjednodušíme-li to, máme-li třeba 1000kWh akumulátor, ale jen 750 kWh dá výrobce k dispozici pro provoz, tak i po 20% opotřebení má akumulátor 800 kWh, což je více než 750 kWh dostupných pro provoz a i takto degradovaný akumulátor má teoreticky nezměněný dojezd. Jak moc tyto vlastnosti využila Scania a Northvolt při vývoji svého akumulátoru, nevíme.

O nové baterii je známo akorát to, že jde o prizmatický článek s kapacitou 157 Ah a napětím 3,6 V, což dává možnost uchovat 565 Wh energie.