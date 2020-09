Schneider Electric nabízí herní záložní zdroj energie

Dnes už ale může být herní v podstatě veškerý hardware pro PC, takže proč by to nemohly být i záložní zdroje? Ostatně i takový hardware, který ani nemůže nabídnout žádnou vlastnost, díky níž by jej bylo možné označit za herní, můžeme ozvláštnit designem, barevnými LED, vyfotit ho vedle gamepadu a bude herní natotata. Jak je tomu ale v případě Schneider Electric APC Back-UPS Pro Gaming UPS?

Právě v případě UPS bychom mohli říci, že jich se rozdělení na herní a neherní hardware vůbec nemůže týkat, když jejich účelem je prostě poskytnout kvalitní napájení a případnou zálohu. Jeho hlavní částí je baterie, která má za úkol poskytnout energii, a to v tomto případě i pro velice žravé PC. Běžným úkolem UPS je pak poskytnout dostatek času na to, abychom mohli rychle dodělat svou práci, nebo ji alespoň uložit a pak vypnout počítač. Ovšem zde máme herní UPS, takže jde o dokončení úrovně, dosažení nejbližšího save pointu.

V době internetových her, nebo i takových, jejichž DRM vyžaduje neustálé připojení k Internetu, bude ale nutné na UPS napojit také router, modem či prostě síťové zařízení, a to i včetně datového kabelu. To nám samozřejmě nezachrání krk vždy, zvláště když je výpadek proudu rozsáhlejší a také bude třeba mít možnost síťové zařízení napájet ze stejného místa jako počítač. Nové UPS to pochopitelně umožňuje, stejně jako jiné modely a není důvod k tomu, aby to nešlo.

A co činí nový APC Back-UPS Pro Gaming UPS herním hardwarem? Ano, dalo se to odhadnout, je to právě design s kruhovým displejem obklopeným prstencem podsvíceným dvanácti RGB LED. Ten ukazuje úroveň dobití baterie a v případě výpadku pak i zbývající čas, po který při stávajícím odběru vydrží. K dispozici je pak celkově tmavší nebo světlejší provedení - modely Arctic (BGM1500) a Midnight (BGM1500B).

UPS má celkem deset zásuvek chráněných proti výkyvům v napětí, z nichž je šest napojeno na baterii a pak tu je ještě trojice předních USB portů pro napájení či dobíjení dalších zařízení. Kupodivu se ale z tiskovky nedozvíme nic o kapacitě baterie, ovšem dle vlastností jde nejspíše o jiné provedení modelu BR1500MS, který dokáže dodat maximálně 900 W (či 1500 VA), a to po dobu 4 minut či 500 W po 12 minut. Na plnou úroveň se pak toto UPS dobije během 16 hodin.

